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Ispred Beogradske arene, gde se održava predizborni skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", okupile su se hiljade građana, a o atmosferi i porukama skupa za Kurir televiziju govorila je članica Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović.

Mesarović je istakla da građani koji su došli na skup, kako je navela, žele da pošalju poruku da podržavaju nastavak politike koju zastupa Aleksandar Vučić.

1/12 Vidi galeriju Veličanstvene scene na skupu u Areni Foto: Kurir

"Narod koji je došao, hiljade naših građana koji su došli da podrže politiku Aleksandra Vučića, žele da poruče da i u budućnosti žele Srbiju koja je jedinstvena, koja je ujedinjena, Srbiju koja ide napred, Srbiju koja je slobodarska, samostalna, vojno neutralna, Srbiju koja donosi sama odluke", rekla je Mesarović.

Ona je dodala da građani, prema njenim rečima, žele i nastavak ekonomskog razvoja, rasta plata i penzija, kao i izgradnje infrastrukture.

"Ali i Srbiju koja će nastaviti ekonomski da se razvija, Srbiju u kojoj će nastaviti da rastu i plate i penzije, da nastavimo da gradimo infrastrukturu, škole, bolnice, autoputeve, brze saobraćajnice, pruge, sve ono što Aleksandar Vučić punih 14 godina radi", navela je Mesarović.

Prema njenim rečima, Vučić svojim radom pokazuje na koji način se, kako je rekla, voli država.

"Ali Aleksandar Vučić punih 14 godina dokazuje da se svoja zemlja voli radom, rezultatima, borbom, posvećenošću", rekla je Mesarović.

Ona je ocenila da skup predstavlja podršku politici Aleksandra Vučića i poruku da, kako je navela, postoji podrška za njen nastavak.

"Ovo je jedna čvrsta podrška i čvrsta poruka da ujedinjena Srbija, apsolutno većinska Srbija, želi dalje da ide apsolutno putem te politike i da idemo do pobede i 25. oktobra, i da nastavimo da razvijamo našu Srbiju", rekla je članica Predsedništva SNS.

"Šalje suštinu svoje politike"

Mesarović je govorila i o kampanji Aleksandra Vučića i njegovom obilasku Srbije nakon ostavke na mesto predsednika države, ističući da na taj način, kako je rekla, razgovara sa građanima o problemima sa kojima se suočavaju.

02:32 a Izvor: Kurir televizija

"Šalje suštinu svoje politike. Šalje ono što on jeste, šalje ono što predstavlja i njegova politika i Srpska napredna stranka i svi koji negde doslovno i dosledno sledimo njegovu politiku", rekla je Mesarović.

Ona je istakla da SNS vidi kao "narodnu partiju", navodeći da je važno biti među građanima i slušati njihove probleme.

"Mi smo narodna partija, neko ko je među svojim građanima i neko, pre svega predsednik Vučić, pre svega gospodin Aleksandar Vučić, koji punih 14 godina i jeste među svojim građanima, jeste neko ko sa punom pažnjom sluša na koji način da budemo još bolji, šta je to što građane muči, šta je to što treba i da ispravimo kod sebe", rekla je ona.

Mesarović je dodala da je, prema njenim rečima, jedan od ciljeva očuvanje stabilnosti i mira, kao i nastavak ekonomskog razvoja.

"Kako u budućnosti svi zajedno da budemo bolji, kako dalje da gradimo našu Srbiju i kako da očuvamo, pre svega, ovo što je teško sticano punih 14 godina: stabilnost i mir, i ovu jednu fantastičnu ekonomsku platformu", navela je.

Govoreći o budućim planovima, ona je pomenula dalji rad na otvaranju fabrika i novih radnih mesta.

"Kako dalje da nastavimo ekonomski da se razvijamo, kako dalje da se borimo i za fabrike i za radna mesta i sve ono što treba Srbiji u budućnosti", rekla je Mesarović.

Na kraju razgovora pozvala je građane da 25. oktobra izađu na birališta i podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nakon čega se uputila ka Areni.

Foto: Kurir Televizija

"25. oktobra svi na birališta, lista pod rednim brojem 1, a sad idemo unutra, ovako, sa ovom fantastičnom energijom i atmosferom, da podržimo Aleksandra Vučića, da podržimo njegovu politiku i da kažemo da ujedinjena Srbija čvrsto stoji, čvrsto stoji uz njega", rekla je Mesarović.

"Ovo nije samo skup, ovo je snaga naroda Srbije koji veruje u svoju zemlju, koji veruje da Srbija ide napred", zaključila je ona.

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