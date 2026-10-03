Slušaj vest

Na velikom narodnom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u krcatoj beogradskoj "Areni" obratila se penzionerka Vihora Arsić.

Nju je najavila čuvena glumica Lidija Vukićević.

"Poštovani građani, dame i gospodo, pomaže Bog! Pored mene je žena koja je radila 40 godina, izvolite", rekla je Lidija Vukićević, na šta se nadovezala Vihora:

Screenshot 2026-10-03 182419.png
Foto: Printscreen

"Ja sam samostalni urednik. Radila sam 40 godina, borila sam se za svoju porodicu i našu zemlju. Za razliku od mlađih, pratim ratove, inflaciju, nestabilan kurs dinara. Danas sam sa vama jer hoću da vam kažem šta me boli najviše - podelu koju su stvorili među narodom. Želim da vam se zahvalim što podržavate politiku Aleksandra Vučića, koja nam je vratila ljudsko dostojanstvo. Živela Srbija!", rekla je ona.

Ne propustitePolitikaPOTRESNE REČI MAJKE HRABROST U ARENI: Država je spasila život mojoj kćerki Anđeli! Bez fonda za retke bolesti ne bismo mogli da je izlečimo! (FOTO)
Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
PolitikaVUČIĆ OBJAVIO MOĆAN SNIMAK! "Narod kaže: Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!"
av8.png
Politika"TU SMO DA BI NAM SE DECA RAĐALA U MIRU, NAJVAŽNIJE JE DA SMO UJEDINJENI" Jasna poruka građana koji su došli na skup lista "Ujedinjena Srbija-Aleksandar Vučić"
Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
PolitikaVUČIĆ SE OBRATIO IZ ŠKODE ISPRED ARENE: Imam ogromnu tremu! Beskrajno zahvalan ljudima što su mi dopustili da predvodim pokret slobodara! Idemo da ih pobedimo!
Screenshot 2026-10-03 173414.png