"Poštovani građani, dame i gospodo, pomaže Bog! Pored mene je žena koja je radila 40 godina, izvolite", rekla je Lidija Vukićević, na šta se nadovezala Vihora:

"Ja sam samostalni urednik. Radila sam 40 godina, borila sam se za svoju porodicu i našu zemlju. Za razliku od mlađih, pratim ratove, inflaciju, nestabilan kurs dinara. Danas sam sa vama jer hoću da vam kažem šta me boli najviše - podelu koju su stvorili među narodom. Želim da vam se zahvalim što podržavate politiku Aleksandra Vučića, koja nam je vratila ljudsko dostojanstvo. Živela Srbija!", rekla je ona.