Politika
"OVE GODINE SMO DOBILI KLJUČEVE OD NAŠEG PRVOG STANA, TO NE BISMO MOGLI SAMI" Mladi bračni par sa skupa liste "Ujedinjena Srbija" poslao jasnu poruku
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Mladi par koji je dobio ključeve od stana obratio se na skupu "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić".
- Mi smo porodica Dakić, Jovan i Anđela iz Požarevca. Venčali smo se pre 3 godine, imali smo posao, imali smo platu, ali nismo imali gde da živimo. Ljudi oko nas savetovali su nas da odemo u inostranstvo, u Beč, u Minhen, svejedno gde. Ove godine smo dobili ključeve od našeg stana, prvi stan, prvi dom, ovde, u našoj Srbiji. Ovo ne bismo mogli sami. Hvala što podržavate politiku koja sve ovo vreme vodi računa o ljudima. Živela Srbija! - rekli su oni.
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