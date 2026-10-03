- Mi smo porodica Dakić, Jovan i Anđela iz Požarevca. Venčali smo se pre 3 godine, imali smo posao, imali smo platu, ali nismo imali gde da živimo. Ljudi oko nas savetovali su nas da odemo u inostranstvo, u Beč, u Minhen, svejedno gde. Ove godine smo dobili ključeve od našeg stana, prvi stan, prvi dom, ovde, u našoj Srbiji. Ovo ne bismo mogli sami. Hvala što podržavate politiku koja sve ovo vreme vodi računa o ljudima. Živela Srbija! - rekli su oni.