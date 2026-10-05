IZBORNA KAMPANJA U FOKUSU: Vjerica Radeta i Stevica Deđanski danas od 16 časova u emisiji "Kurir i tačka“ na Kurir televiziji
Izborna kampanja je u punom jeku, politička scena donosi nova dešavanja, a brojna pitanja i stavovi biće u fokusu današnje emisije "Kurir i tačka" na Kurir televiziji.
O aktuelnim temama, političkim porukama i događajima koji obeležavaju kampanju govoriće Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke, i prof. Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.
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