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Izborna kampanja je u punom jeku, politička scena donosi nova dešavanja, a brojna pitanja i stavovi biće u fokusu današnje emisije "Kurir i tačka" na Kurir televiziji.

O aktuelnim temama, političkim porukama i događajima koji obeležavaju kampanju govoriće Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke, i prof. Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.

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