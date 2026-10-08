Slušaj vest

U vreme kada je Bojan Pajtić upravljao Demokratskom strankom i kontrolisao pokrajinsku vlast u Vojvodini, njegov najbliži saradnik i nekadašnji predsednik Pokrajinskog odbora DS Dušan Elezović bio je zadužen za "iznalaženje neophodnih finansijskih sredstava za funkcionisanje stranke".

Finansijska sredstva su se u najvećoj meri obezbeđivala preko "stranačkih direktora" u javnim novosadskim preduzećima, i to putem plaćanja "duplih poslova" i izrade fiktivnih projekata, čime je na nezakonit način izvlačen ogroman novac.

Određeni deo tako izvučenih novčanih sredstava Elezović je zadržavao za sebe, pa je sa prijateljem u Beču kupio auto-servis u sklopu kojeg se nalaze i smeštajni objekti.

Tužilac iz JTOK-a i funkcioner MUP-a prikrivali pljačku?

O razmerama ovih koruptivnih aktivnosti svedoče i veze iz 2013. godine sa nekadašnjim visokim funkcionerom MUP-a RS, kao i sa aktuelnim javnim tužiocem iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), koji je ujedno bio i član Stambene zadruge "G-4"

Uloga pomenutih pomagača ogledala se u pokrivanju nezakonitih aktivnosti Elezovića i njegovih veza, odnosno u obaveštavanju Elezovića o eventualnim istražnim postupcima protiv njega i opstruisanju zakona.

Porodične šeme, fiktivni krediti i kupovina stanova

Dušan Elezović je u periodu vlasti omogućio svom rođaku Goranu Elezoviću (direktoru firme "Topkop" DOO Novi Sad) i Aleksandru Maksimoviću da preko svojih privatnih preduzeća nanesu znatnu štetu budžetu AP Vojvodine i Srbije i za sebe steknu protivpravnu imovinsku korist.

Foto: Dado Djilas

Kroz malverzacije sa gotovinskim kreditima "Razvojne banke Vojvodine" (bivše "Metals banke") koji su bili namenjeni firmi "Panon opeka" iz Žablja, deo novca usmeren je za kupovinu petosobnog stana u Ulici Sonje Marinković u Novom Sadu za Dušana Elezovića i njegovu tadašnju suprugu Sanju.

Navedeni stan je potom fiktivno podeljen i menjan za druge nekretnine na atraktivnim lokacijama u Novom Sadu.

Šema prevare u Crnoj Gori Prilikom kupovine placa u Herceg Novom 2007. godine za iznos od 2.500.000 evra od strane preduzeća AD "Vojvodina" i DOO "Metals komerc", Elezović i Maksimović su od prodavaca tražili da iskažu višu kupoprodajnu cenu Razlika u iznosu od 350.000 evra isplaćena im je na ime "posredničke provizije" preko njihovih računa u bankama u Crnoj Gori. Od spa centra, preko vrtića, pa do vinarije

Pored toga, Elezović je postao vlasnik luksuzne vikendice u Banoštoru, garsonjere pretvorene u spa centar u Novom Sadu, privatnog vrtića "Trala la land", kao i neformalni suvlasnik vinarije "Molovin" u Šidu.

Sve ove navedene malverzacije jasno oslikavaju sistem koji su uspostavili Pajtić i njegova desna ruka, ostavljajući iza sebe višemilionsku štetu po budžet i građane.

Detalje o tome kako je Pajtićev Elezović žario i palio Vojvodinom, pročitajte u našoj odvojenoj vesti.