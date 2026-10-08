KAKO JE PAJTIĆEVA DESNA RUKA IZVLAČILA PARE IZ JAVNIH PREDUZEĆA: Elezović bio zadužen za novac DS-a, tužilac iz JTOK-a mu odavao informacije i prikrivao PLJAČKU
- Dušan Elezović, blizak saradnik Bojana Pajtića, bio je zadužen za obezbeđivanje novca za DS preko javnih preduzeća u Novom Sadu, kroz duple poslove i fiktivne projekte.
- On je deo novca zadržavao za sebe i ulagao u nekretnine i biznise, među njima stan u Novom Sadu, vikendicu u Banoštoru i vrtić.
- Tužilac iz JTOK-a i funkcioner MUP-a, prikrivali su nezakonite aktivnosti i obaveštavali Elezovića o istragama
U vreme kada je Bojan Pajtić upravljao Demokratskom strankom i kontrolisao pokrajinsku vlast u Vojvodini, njegov najbliži saradnik i nekadašnji predsednik Pokrajinskog odbora DS Dušan Elezović bio je zadužen za "iznalaženje neophodnih finansijskih sredstava za funkcionisanje stranke".
Finansijska sredstva su se u najvećoj meri obezbeđivala preko "stranačkih direktora" u javnim novosadskim preduzećima, i to putem plaćanja "duplih poslova" i izrade fiktivnih projekata, čime je na nezakonit način izvlačen ogroman novac.
Određeni deo tako izvučenih novčanih sredstava Elezović je zadržavao za sebe, pa je sa prijateljem u Beču kupio auto-servis u sklopu kojeg se nalaze i smeštajni objekti.
Tužilac iz JTOK-a i funkcioner MUP-a prikrivali pljačku?
O razmerama ovih koruptivnih aktivnosti svedoče i veze iz 2013. godine sa nekadašnjim visokim funkcionerom MUP-a RS, kao i sa aktuelnim javnim tužiocem iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), koji je ujedno bio i član Stambene zadruge "G-4"
Uloga pomenutih pomagača ogledala se u pokrivanju nezakonitih aktivnosti Elezovića i njegovih veza, odnosno u obaveštavanju Elezovića o eventualnim istražnim postupcima protiv njega i opstruisanju zakona.
Porodične šeme, fiktivni krediti i kupovina stanova
Dušan Elezović je u periodu vlasti omogućio svom rođaku Goranu Elezoviću (direktoru firme "Topkop" DOO Novi Sad) i Aleksandru Maksimoviću da preko svojih privatnih preduzeća nanesu znatnu štetu budžetu AP Vojvodine i Srbije i za sebe steknu protivpravnu imovinsku korist.
Kroz malverzacije sa gotovinskim kreditima "Razvojne banke Vojvodine" (bivše "Metals banke") koji su bili namenjeni firmi "Panon opeka" iz Žablja, deo novca usmeren je za kupovinu petosobnog stana u Ulici Sonje Marinković u Novom Sadu za Dušana Elezovića i njegovu tadašnju suprugu Sanju.
Navedeni stan je potom fiktivno podeljen i menjan za druge nekretnine na atraktivnim lokacijama u Novom Sadu.
Šema prevare u Crnoj Gori
Prilikom kupovine placa u Herceg Novom 2007. godine za iznos od 2.500.000 evra od strane preduzeća AD "Vojvodina" i DOO "Metals komerc", Elezović i Maksimović su od prodavaca tražili da iskažu višu kupoprodajnu cenu.
Razlika u iznosu od 350.000 evra isplaćena im je na ime "posredničke provizije" preko njihovih računa u bankama u Crnoj Gori.
Od spa centra, preko vrtića, pa do vinarije
Pored toga, Elezović je postao vlasnik luksuzne vikendice u Banoštoru, garsonjere pretvorene u spa centar u Novom Sadu, privatnog vrtića "Trala la land", kao i neformalni suvlasnik vinarije "Molovin" u Šidu.
Sve ove navedene malverzacije jasno oslikavaju sistem koji su uspostavili Pajtić i njegova desna ruka, ostavljajući iza sebe višemilionsku štetu po budžet i građane.
Detalje o tome kako je Pajtićev Elezović žario i palio Vojvodinom, pročitajte u našoj odvojenoj vesti.
(Kurir.rs)