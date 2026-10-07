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Izborna kampanja je u punom jeku, politička scena donosi nova dešavanja, a brojna pitanja, stavovi i argumenti biće u fokusu današnje emisije "Kurir i tačka" na Kurir televiziji.

O svemu što danas privlači pažnju javnosti, uz analizu aktuelnih događaja i političkih poruka, govoriće Zorana Mihajlović, bivša ministarka energetike i potpredsednica Vlade Srbije, i Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira.

Emisiju vodi urednica i voditeljka Silvija Slamnig, a "Kurir i tačka" gledajte danas od 16 časova na Kurir televiziji, kao i svakog radnog dana u istom terminu.

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Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

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"LJUDI SU ZAISTA UMORNI OD SVEGA ŠTO SU NAM BLOKADERI RADILI" Gosti emisije "Usijanje" o izborima i porukama sa skupa u "Beogradskoj areni" Izvor: Kurir televizija