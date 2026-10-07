AKTUELNA POLITIČKA DEŠAVANJA U FOKUSU: Zorana MIhajlović i Borko Kašanski danas od 16 časova u emisiji "Kurir i tačka" na Kurir televiziji
Izborna kampanja je u punom jeku, politička scena donosi nova dešavanja, a brojna pitanja, stavovi i argumenti biće u fokusu današnje emisije "Kurir i tačka" na Kurir televiziji.
O svemu što danas privlači pažnju javnosti, uz analizu aktuelnih događaja i političkih poruka, govoriće Zorana Mihajlović, bivša ministarka energetike i potpredsednica Vlade Srbije, i Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira.
Emisiju vodi urednica i voditeljka Silvija Slamnig, a "Kurir i tačka" gledajte danas od 16 časova na Kurir televiziji, kao i svakog radnog dana u istom terminu.
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