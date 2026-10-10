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Kurir je ekskluzivno došao u posed snimka na kom se čuje razgovor Bojana Pajtića, jednog od vođa iz senke takozvane studentske liste, i Dušana Elezovića, njegovog čoveka koji služi da ga sačuva i zataška sve skandale.

Na snimku se čuje i jedan od visokih funkcionera stare Demokratske stranke Strahinja Simović.

Oni su u kafani, početkom 2026. godine, dogovarali scenario, organizovanje ljudi iz različitih miljea i "dramatične odluke".

01:01 Bojan Pajtić, Dušan Elezović i Strahinja Simović ugovaraju scenario Izvor: Kurir

Simović: Moraš imati desetak spremnih i još jedno pedesetak koji će da glume masu. Znači onog momenta kada se to desi, u nedelju uveče onda ćemo pričati. Doći će i taj neki, nedelja veče, da li vi znate kako je dramatično, kako je dramatično, kako će da izgleda, da će morati odluke da se donose na nivou sata.

On potom ističe da o tome ne može da priča sa Dušanom, koji je u kontaktu sa "nekim ljudima iz tog miljea". Postavlja se pitanje da li su u pitanju ljudi iz kriminalnog ili bezbednosnog miljea.

Pajtić: Pogledaj u kojoj meri se poklapa sve ovo što sam ti sada poslao.

Simović: A druga tema je on, uz to da vidimo da li si ti spreman da preuzmeš...

Bojan Pajtić Dušan Elezović Foto: Screenshot, Dado Đilas

Pajtić: Ja sa Đokicom i Zdenkom mogu da razgovaram.

Simović: Mislim da su njih dvojica ključ. O drugoj temi da dotični preuzme ulogu moderatora za sede glave.

Po svemu sudeći, razgovor se odvijao u vreme kada je Pajtić bio hospitalizovan nakon što mu je pozlilo zbog prisustva kokaina i alkohola u krvi.

U prethodnom razgovoru koji smo objavili, Elezović je savetovao Pajtića kako da sve oko sebe mora da očisti i da se čuva.

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