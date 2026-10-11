PAJTIĆ SE ŽALI NA UDBU I NA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU, FOTOGRAFIJE GA DEMANTUJU: Pogledajte kako je dogovarao "scenario" i donošenje "DRAMATIČNIH ODLUKA" (FOTO)
Bojan Pajtić, jedan od glavnih kadrovika studentske liste, požalio se na društvenim mrežama da je serija snimaka i dokaza o njegovoj umešanosti u skandale sa drogom i u blokaderske aktivnosti ustvari veštačka inteligencija.
- Ovo je već drugi muljavi fabrikovani “snimak” naše nesposobne UDBE, sa tekstom za malu decu, u kome se ja prikazujem kao jedan od nekakvih “vođa blokadera”. Simulacija glasa je toliko loša da bi moje 12-godišnje kumče to mnogo bolje uradilo - požalio se, između ostalog, Bojan Pajtić na društvenoj mreži X.
Dokaz da se Pajtić sastao sa Elezovićem, njegovim "čistačem", i Strahinjom Simovićem, bivšim funkcionerom DS, su upravo fotografije sa tog sastanka.
Podsećamo, oni su u kafani, početkom 2026. godine, dogovarali scenario, organizovanje ljudi iz različitih miljea i "dramatične odluke".
Na prethodnom snimku koji je objavio Kurir čuje se glas Elezovića koji savetuje Pajtića, nakon skandala sa drogom i alkoholom, zbog čega je završio u bolnici, da mora da pregleda svu garderobu i da se pazi testiranja.