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Kako je Slavoljub Uzunović, da bi se „dodvorio“ blokaderima, mimo konkursa, protežirao ćerku svoje koleginice Katarine Herodek, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu?!

Blokaderska lista je bez ikakve sumnje puna „likova“ koja bi preko noći da se „okoriste“ o državu, zloupotrebljavajući svoj položaj. Takav primer je i 102. kandidat sa blokaderske liste Slavoljub Uzunović, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nišu, koji je naočigled svih, mimo konkursa i procedura, bez provere neophodnih kvalifikacija, preko veze zaposlio ćerku svoje koleginice Katarine Herodek.

Slavoljub Uzunović i Romina Herodek Foto: Printscreen

Reč je o mlađanoj Romini Herodek, doktorantu ovog fakulteta koja je po principu „naslednog trona“, preko veze uletela na radno mesto na fakultetu, gde joj već radi i mama i mamin prijatelj Uzunović još od 1984. godine.

Prema navodima drugih blokadera, Uzunović je aktivno učestvovao u odabiru istraživača - saradnika na predmetu Ples, gde je uvažio inicijativu svoje koleginice Katarine Herodek i za navedenu poziciju izabrao nikog drugog do njenu ćerku Rominu Herodek.

Inače, za navedeno mesto su bili zainteresovani i drugi kandidati, koji su stručno i naučno kompetentniji od pomenute Romine, a koji su takođe, u emotivnim ili rodbinskim vezama sa profesorima ovog fakulteta, čime je Uzunović narušio odnose sa više drugih blokadera, izabravši baš Rominu.

Mina Uzunović Foto: Printscreen

Od kada je objavljena njegova kandidatura, u niškoj javnosti ne prestaju da bruje priče o nepotizmu na ovom niškom fakultetu, kao i o špekulacijama kako se dotični, zapravo ugurao na blokadersku listu.

Spominje se da je tome „kumovala“ njegova ćerka Mina Uzunović, inače glavna blokaderka Pravnog fakulteta u Beogradu, koja se već istakla u marševima do Novog Sada i ostalim blokaderskim akcijama.

Pošto je blokaderska lista najstarija predata lista na ovim parlamentarnim izborima, Uzunović se savršeno uklapa u profil za nominaciju, jer je 42 godine na grbači naroda, uvaljujući preko veze „podobne“ na iste te „državne jasle“ bez konkursa i stručnih kvalifikacija.