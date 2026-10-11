NEPOTIZAM CVETA NA NIŠKOM UNIVERZITETU! Po principu "naslednog trona" zapošljavaju decu drugih blokadera na fakultet
Kako je Slavoljub Uzunović, da bi se „dodvorio“ blokaderima, mimo konkursa, protežirao ćerku svoje koleginice Katarine Herodek, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu?!
Blokaderska lista je bez ikakve sumnje puna „likova“ koja bi preko noći da se „okoriste“ o državu, zloupotrebljavajući svoj položaj. Takav primer je i 102. kandidat sa blokaderske liste Slavoljub Uzunović, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nišu, koji je naočigled svih, mimo konkursa i procedura, bez provere neophodnih kvalifikacija, preko veze zaposlio ćerku svoje koleginice Katarine Herodek.
Reč je o mlađanoj Romini Herodek, doktorantu ovog fakulteta koja je po principu „naslednog trona“, preko veze uletela na radno mesto na fakultetu, gde joj već radi i mama i mamin prijatelj Uzunović još od 1984. godine.
Prema navodima drugih blokadera, Uzunović je aktivno učestvovao u odabiru istraživača - saradnika na predmetu Ples, gde je uvažio inicijativu svoje koleginice Katarine Herodek i za navedenu poziciju izabrao nikog drugog do njenu ćerku Rominu Herodek.
Inače, za navedeno mesto su bili zainteresovani i drugi kandidati, koji su stručno i naučno kompetentniji od pomenute Romine, a koji su takođe, u emotivnim ili rodbinskim vezama sa profesorima ovog fakulteta, čime je Uzunović narušio odnose sa više drugih blokadera, izabravši baš Rominu.
Od kada je objavljena njegova kandidatura, u niškoj javnosti ne prestaju da bruje priče o nepotizmu na ovom niškom fakultetu, kao i o špekulacijama kako se dotični, zapravo ugurao na blokadersku listu.
Spominje se da je tome „kumovala“ njegova ćerka Mina Uzunović, inače glavna blokaderka Pravnog fakulteta u Beogradu, koja se već istakla u marševima do Novog Sada i ostalim blokaderskim akcijama.
Pošto je blokaderska lista najstarija predata lista na ovim parlamentarnim izborima, Uzunović se savršeno uklapa u profil za nominaciju, jer je 42 godine na grbači naroda, uvaljujući preko veze „podobne“ na iste te „državne jasle“ bez konkursa i stručnih kvalifikacija.
Kurir.rs