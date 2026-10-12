IZBORNA KAMPANJA U PUNOM JEKU: Biljana Šahrimanjan Obradović i Stefan Krkobabić u emisiji "Kurir i tačka" o tome šta donosi aktuelna politička scena
Izborna kampanja je u punom jeku, politička scena donosi nova pitanja, a informacije i događaji smenjuju se iz sata u sat. Koje su ključne teme, kakvi su argumenti političkih aktera i šta je važno da građani znaju?
O aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni danas od 16 časova u emisiji "Kurir i tačka" na Kurir televiziji govore Biljana Šahrimanjan Obradović, politički komentator, i Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a.
Emisiju vodi Silvija Slamnig. Budite uz Kurir televiziju i pratite „Kurir i tačka“ - svakog radnog dana od 16 časova.
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