EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO! Finansijer blokadera Nenad Milanović preti radnicima i ima HRVATSKI PASOŠ? Isplivale šokatne poruke, ovakvi hoće da razore Srbiju! (FOTO)
- Nenad Milanović, jedan od finansijera takozvane studentske liste, ponovo je u centru pažnje zbog navoda da poseduje hrvatski pasoš.
- Objavljene su i poruke u kojima je, prema tekstu, zaposlenima u svojoj firmi uputio teške pretnje i pominjao veze iz FBI.
Jedan od glavnih finansijera takozvane studentske liste, Nenad Milanović, ponovo se našao u centru skandala koji je šokirao javnost u Srbiji. Kako saznajemo, Milanović, koji je odranije poznat po prikupljanju novca u Americi za finansiranje antisrpskih akcija i uličnih blokada, zapravo poseduje hrvatski pasoš!
Ovaj ekstremista našao se na udaru javnosti nakon što su isplivale skandalozne i uznemirujuće poruke koje je uputio zaposlenima u sopstvenoj firmi. U porukama brutalnog sadržaja, Milanović je otvoreno zapretio radnicima najstrašnijim vidom nasilja i silovanjem:
Milanović je radnicima uputio ozbiljne pretnje: "Svi koji budu širili informacije iz firme biće je**** u zatvoru, to vam lično garantujem! Povući ću svoje veze iz FBI da vas nađem".
Otvaranje ovog slučaja i Milanovićeva "putovnica" pružaju još jedan u nizu neoborivih dokaza da iza tzv. studentske liste stoje pioni i eksponenti stranih službi sa jasnim ciljem da razore budućnost i stabilnost srpskog naroda.
Postavlja se jasno pitanje koje javnost u Srbiji opravdano postavlja: dokle će se tolerisati ovakva antisrpska delovanja i divljanje onih koji iz inostranstva i uz pomoć stranih pasoša pokušavaju da uruše našu državu?!
Kurir.rs