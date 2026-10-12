Slušaj vest

Jedan od glavnih finansijera takozvane studentske liste, Nenad Milanović, ponovo se našao u centru skandala koji je šokirao javnost u Srbiji. Kako saznajemo, Milanović, koji je odranije poznat po prikupljanju novca u Americi za finansiranje antisrpskih akcija i uličnih blokada, zapravo poseduje hrvatski pasoš!

WhatsApp Image 2026-10-12 at 17.05.52.jpg
Foto: Printscreen

Ovaj ekstremista našao se na udaru javnosti nakon što su isplivale skandalozne i uznemirujuće poruke koje je uputio zaposlenima u sopstvenoj firmi. U porukama brutalnog sadržaja, Milanović je otvoreno zapretio radnicima najstrašnijim vidom nasilja i silovanjem:

Milanović je radnicima uputio ozbiljne pretnje: "Svi koji budu širili informacije iz firme biće je**** u zatvoru, to vam lično garantujem! Povući ću svoje veze iz FBI da vas nađem".

WhatsApp Image 2026-10-12 at 17.05.52.jpg
Foto: Printscreen

Otvaranje ovog slučaja i Milanovićeva "putovnica" pružaju još jedan u nizu neoborivih dokaza da iza tzv. studentske liste stoje pioni i eksponenti stranih službi sa jasnim ciljem da razore budućnost i stabilnost srpskog naroda.

2.jpeg
Foto: Printscreen

Postavlja se jasno pitanje koje javnost u Srbiji opravdano postavlja: dokle će se tolerisati ovakva antisrpska delovanja i divljanje onih koji iz inostranstva i uz pomoć stranih pasoša pokušavaju da uruše našu državu?!

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SAMO SA MNOM NEĆE U DEBATU, A EVO I ZAŠTO!" Vučić reagovao na poteze "studenata" pa poručio: Njihov jedini plan bio je dehumanizacija i rušenje Srbije! (VIDEO)
download.png
PolitikaHUBAČ NE PRESTAJE DA INSPIRIŠE, NA MREŽAMA GA URNIŠU! Obećavali stručnjake za sve probleme naroda - isporučili čoveka u fontani (VIDEO)
Screenshot 2026-10-11 190751.png
Politika"POŠTOVAĆU BITLSE I ROLINGSTONSE, TOMU I SEKS PISTOLSE..." Studentska lista konačno predstavila 'program' - OVO TREBA ČUTI (VIDEO)
Oliver Tošković
Politika"IMA LI KO NA LISTI DA NE KONZUMIRA ALKOHOL?!" Mreže gore zbog Hubačevog blama u fontani: Bukvalno se pere od sopstvene politike (FOTO)
Željko Hubač.jpg
PolitikaBIVŠA TUŽITELJKA PRIZNALA DA SU JE BLOKADERI ISKORISTILI I ZLOUPOTREBILI! Jasmina Paunović: Drago mi je da nisam na studentskoj listi (VIDEO)
Jasmina Paunović blokaderi
Politika"JOVI BAKIĆU NE BIH DAO BICIKL NA ČUVANJE" Ponoš najžešće opleo po studentskoj listi: Gledaju samo unazad i išli bi u 21. vek gledajući u 19.
Zdravko Ponoš Jovo Bakić