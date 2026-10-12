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Jedan od glavnih finansijera takozvane studentske liste, Nenad Milanović, ponovo se našao u centru skandala koji je šokirao javnost u Srbiji. Kako saznajemo, Milanović, koji je odranije poznat po prikupljanju novca u Americi za finansiranje antisrpskih akcija i uličnih blokada, zapravo poseduje hrvatski pasoš!

Foto: Printscreen

Ovaj ekstremista našao se na udaru javnosti nakon što su isplivale skandalozne i uznemirujuće poruke koje je uputio zaposlenima u sopstvenoj firmi. U porukama brutalnog sadržaja, Milanović je otvoreno zapretio radnicima najstrašnijim vidom nasilja i silovanjem:

Milanović je radnicima uputio ozbiljne pretnje: "Svi koji budu širili informacije iz firme biće je**** u zatvoru, to vam lično garantujem! Povući ću svoje veze iz FBI da vas nađem".

Foto: Printscreen

Otvaranje ovog slučaja i Milanovićeva "putovnica" pružaju još jedan u nizu neoborivih dokaza da iza tzv. studentske liste stoje pioni i eksponenti stranih službi sa jasnim ciljem da razore budućnost i stabilnost srpskog naroda.

Foto: Printscreen

Postavlja se jasno pitanje koje javnost u Srbiji opravdano postavlja: dokle će se tolerisati ovakva antisrpska delovanja i divljanje onih koji iz inostranstva i uz pomoć stranih pasoša pokušavaju da uruše našu državu?!