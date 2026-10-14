Slušaj vest

U jednom beogradskom kafiću održan je tajni sastanak glavnih plenumaša sa Tehnološko-metalurškog i Filozofskog fakulteta, gde je pao dogovor o krojenju "njihove Vlade", a sve pod palicom političkih veterana iz senke!

Sastanku je prisustvovao i profesor u penziji Dušan Đurđević, odgovorno lice "Studentske liste", jedan od potpisnika i osnivača te grupe građana, a Đurđević se nalazi i na samoj listi. Na tom sastanku otvorene su sve karte i između ostalog, razotkriveno je da unutar samog pokreta vlada potpuni haos, jer Novi Sad ucenjuje ostale gradove i traži da sam bira kandidate za buduću Vladu Srbije!

Kako se otkriva na snimku, vrši se pritisak da izađu sa imenima za "svoju Vladu", a plenumi iz ostalih gradova to odbijaju.

- Jedino Novi Sad u svom pravcu, oni su baš da biraju kandidate. Ali oni insistiraju najviše na tome, ovi ostali gradovi u principu ne. Tako da mislim što se Vlade tiče, više stoji iza senke to, da li u smislu ne isključivo vetirani kandidati, nego Pajtić, Zdenko...- kažu u snimku:

00:33 Sastanak blokadera u kafiću u Beogradu Izvor: Kurir

Ovo je samo je još jedna u nizu potvrda koliki je zapravo faktor Bojan Pajtić, koji iz senke direktno diriguje potezima plenumaša! Posebno je zanimljivo to što su se ovi detalji sa sastanka pojavili neposredno pre nego što su isplivala nova, šokantna saznanja o samom Pajtiću, o kojima je Kurir pisao.