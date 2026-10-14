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Izborna kampanja je u punom jeku, politička scena donosi nove teme, a informacije se smenjuju iz minuta u minut. Šta su ključna pitanja, koji su argumenti političkih aktera i šta je važno da građani znaju?

O aktuelnim političkim dešavanjima danas u emisiji "Kurir i tačka" razgovaraju Sava Stambolić, politički analitičar, Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista, i Dragoslav Ljubičanović, advokat.

Emisiju vodi urednica i voditeljka Jelena Pejović, a dinamična diskusija, relevantna pitanja i različiti stavovi donose analizu tema koje su obeležile politički dan.

Gledajte "Kurir i tačka" danas od 16 časova, na Kurir televiziji.

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