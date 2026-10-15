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Bojan Pajtić, glavni kadrovik "studentske" liste, sa svojim saradnikom Dušanom Elezovićem, govorio je o sastancima sa advokatom Zdenkom Tomanovićem i Vladanom Đokićem.

Kako smo objavili, njih dvojica su sa Strahinjom Simovićem u kafanskom razgovoru raspredali priču o "scenariju", organizovanju ljudi iz različitih miljea i "dramatičnim odlukama".

Pajtić se ponudio da razgovara sa "Đokicom i Zdenkom", a Simović je poručio da su njih dvojica ključ, i da treba da preuzmu ulogu "moderatora za sede glave".

Bojan Pajtić je potom krenuo sa pričom da su u pitanju AI snimci i fotografije, ali novo otkriće demantuje njegove tvrdnje.

Naime, u prepisci se vidi da je Elezović javio svima da je na sastanku sa Zdenkom Tomanovićem, a zatim je poslao i fotografiju sa sastanka.

Bojan Pajtić Zdenko Tomanović
Foto: Kurir.rs

Vidi se i da neko na fotografiju Tomanovića odgovara sa: "Šta matori k*nja?"

Bojan Pajtić Zdenko Tomanović
Foto: Kurir.rs

Ostaje da se vidi da li će Pajtić opet da se vadi na priču da li je sve veštačka inteligencija, ili je u potpunosti zanemeo.

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