PAJTIĆU, DA LI JE I OVO VEŠTAČKA INTELIGENCIJA?! Elezović mu slao fotografije sa sastanka sa Tomanovićem, VREĐALI GA u četu! Sada će u potpunosti ZANEMETI
Bojan Pajtić, glavni kadrovik "studentske" liste, sa svojim saradnikom Dušanom Elezovićem, govorio je o sastancima sa advokatom Zdenkom Tomanovićem i Vladanom Đokićem.
Kako smo objavili, njih dvojica su sa Strahinjom Simovićem u kafanskom razgovoru raspredali priču o "scenariju", organizovanju ljudi iz različitih miljea i "dramatičnim odlukama".
Pajtić se ponudio da razgovara sa "Đokicom i Zdenkom", a Simović je poručio da su njih dvojica ključ, i da treba da preuzmu ulogu "moderatora za sede glave".
Bojan Pajtić je potom krenuo sa pričom da su u pitanju AI snimci i fotografije, ali novo otkriće demantuje njegove tvrdnje.
Naime, u prepisci se vidi da je Elezović javio svima da je na sastanku sa Zdenkom Tomanovićem, a zatim je poslao i fotografiju sa sastanka.
Vidi se i da neko na fotografiju Tomanovića odgovara sa: "Šta matori k*nja?"
Ostaje da se vidi da li će Pajtić opet da se vadi na priču da li je sve veštačka inteligencija, ili je u potpunosti zanemeo.