Slušaj vest

Blokader Aleksandar Smieško sprovodio je naredbe Pajtićevih najbližih operativaca i upravljao "mobilnim timovima” za pravljenje pritiska i incidenata na biračkim mestima tokom lokalnih izbora Kuli.

U prepisci do koje je došao Kurir, vidi se kako Pajtićev najbliži saradnik, instruiše "studente". Iz poruke se vidi sadržaj i ton, šta i kako da rade sa "mobilnim timovima" svojih pripadnika oko biračkih mesta, u vreme lokalnih izbora u Kuli.

"Neka mobilni tim (pojačani sa ljudima sa strane, ukoliko ih ima), ispred svih BM (biračkih mesta) budu spremni da uhvate debile, ukoliko budu razbijali kutije na biračkim mestima. Svakog ko pokuša da pobegne sa BM, ako mogu neka zaustave, zadrže i obavezno sve snime - piše u poruci koju je Pajtićev operativac poslao studentu blokaderu sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Aleksandru Smiešku.

"Studentski lider" Aleksandar Smieško odgovara sa "Jasno, sve instrukcije date."

Dokaz da su huligane i batinase koji su terorisali narod na ulici organizovali i komandovali im "dobri studenti", a sve po nalogu Pajtica i njegovih.

Novosadski blokaderi kontolisali su TV nastupe studentske liste, više o tome pročitajte u posebnoj vesti.