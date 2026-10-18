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Strahinja Simović, nekadašnji visoki funkcioner propale Demokratske stranke i jedan od najbližih saradnika Bojana Pajtića — i te kako i dalje iz senke povlači političke konce, diktirajući program i celokupno delovanje studenata blokadera!

Procurela tajna prepiska, Pajtićev čovek nalogodavac iz senke

U javnost su dospele šokantne i kompromitujuće prepiske Simovića sa Lukom Pantićem, bivšim studentom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji unutar ovog blokaderskog pokreta obavlja takozvanu funkciju "koordinatora operative". Ove poruke bez ikakve sumnje ogoljuju surovu istinu i pokazuju kako blokaderi, gotovo sa strahopoštovanjem i poniznošću, traže mišljenje i direktne naredbe Pajtićevih saradnika u vezi sa celokupnim svojim delovanjem!

Tako Pantić, u poruci prožetoj izuzetnim uvažavanjem - na samoj granici teške snishodljivosti - Simoviću doslovce piše:

"Pozdrav Strahinja! Luka je sa medicinskog, koordinator operative, da li možemo danas poslepodne/uveče da održimo poziv? Drugi koordinator (Nikola) i ja imamo par pitanja u vezi sa terenskom kampanjom i generalno kompletnom situacijom pa bi nam značilo vaše mišljenje."

1/5 Vidi galeriju Prepiske Simovića i "studenata" Foto: Privatna arhiva

Na to mu Simović, nalogodavac i takozvani "koordinator" ove prljave operacije, odgovara kratko i samouvereno:

"Nikakav problem. Hoćete da se vidimo negde ili poziv?"

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Naravno, Pantić je samo jedan pion u ovoj igri! Tu je čitava grupa studenata blokadera, vernih i poslušnih Pajtićevih i Simovićevih piona koji ponizno traže pomoć i jasne direktive od svojih političkih mentora:

Pavle Davidović - student Pravnog fakulteta u Novom Sadu, još jedan iz grupe odanih izvršilaca.

Nikola Stojanović - student Poljoprivrednog fakulteta, blokader i slepi poslušnik.

Aleksandar Smieško - student Poljoprivrednog fakulteta, verni, poslušni i ažurni pešadinac na terenu.

Pomenuti Davidović se čak bez imalo blama otvoreno zahvaljivao Simoviću na svoj pruženoj pomoći, komentarišući kako prosto ne znaju kako bi neke stvari uopšte uradili da nije bilo Simovićevog briljantnog uma! A kao sto se iz komumikacija vidi: gotova uputstva u vidu dokumenata dobijali su "na izvrsenje" od Pajticevih saradnika!

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