ŠOK PRIZNANJE NAJBLIŽIH SARADNIKA I PARTNERA! "PAJTIĆ JE VOĐA BLOKADERA, VLADAR IZ SENKE!" Potvrdili ko vuče sve konce! (FOTO)
"Bukvalno sve što pričaju je istina.“
„Na šta misliš?“
„Da je Pajtić vođa blokadera. Vladar iz senke.“
„Pa da.“
„Znala sam...“
Ovaj dijalog otvara priču koja privlači pažnju upravo zbog toga ko u njoj govori. Nisu to slučajni prolaznici, politički protivnici ili ljudi koji ga poznaju samo iz medija. Reč je o njegovim najbližim prijateljima i ličnim, intimnim partnerima, sa kojima svakodnevno provodi vreme, boravi i u svom stanu i na javnim mestima.
Reč je o ljudima koji Bojana Pajtića poznaju najbolje, znaju svaki njegov korak, potez i misao.
A šta oni govore o njegovoj ulozi?
Da je Pajtić vođa blokadera. Da je vladar iz senke.
Na sve to sledi rečenica koja dodatno pojačava utisak da sagovornici njegov uticaj vide kao presudan:
„Bukvalno kako ovi klinci sa Novosadskog univerziteta sviraju, tako svi univerziteti igraju, a oni rade samo šta i kako on kaže.“
Dok blokaderi pažnju javnosti usmeravaju na "studente", sagovornici govore o Pajtiću kao o figuri koja iz senke diriguje sve vreme, usmerava dešavanja i određuje pravac blokaderskog delovanja.
Ovo je još jedna, neoboriva, potvrda - koji i kakvi ljudi zapravo stoje iza prevare zvane "Studentska lista".
Kurir.rs