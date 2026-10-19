Slušaj vest

"Bukvalno sve što pričaju je istina.“

„Na šta misliš?“

„Da je Pajtić vođa blokadera. Vladar iz senke.“

„Pa da.“

„Znala sam...“

Bojan Pajtić
Foto: Screenshot

Ovaj dijalog otvara priču koja privlači pažnju upravo zbog toga ko u njoj govori. Nisu to slučajni prolaznici, politički protivnici ili ljudi koji ga poznaju samo iz medija. Reč je o njegovim najbližim prijateljima i ličnim, intimnim partnerima, sa kojima svakodnevno provodi vreme, boravi i u svom stanu i na javnim mestima.

Reč je o ljudima koji Bojana Pajtića poznaju najbolje, znaju svaki njegov korak, potez i misao.

A šta oni govore o njegovoj ulozi?

Da je Pajtić vođa blokadera. Da je vladar iz senke.

Bojan Pajtić
Foto: Screenshot

Na sve to sledi rečenica koja dodatno pojačava utisak da sagovornici njegov uticaj vide kao presudan:

„Bukvalno kako ovi klinci sa Novosadskog univerziteta sviraju, tako svi univerziteti igraju, a oni rade samo šta i kako on kaže.“

Dok blokaderi pažnju javnosti usmeravaju na "studente", sagovornici govore o Pajtiću kao o figuri koja iz senke diriguje sve vreme, usmerava dešavanja i određuje pravac blokaderskog delovanja.

Bojan Pajtić
Foto: Screenshot

Ovo je još jedna, neoboriva, potvrda - koji i kakvi ljudi zapravo stoje iza prevare zvane "Studentska lista".

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaEKSKLUZIVNO! RASKRINKANI! NOVI DOKAZI ISPLIVAVAJU SVAKI DAN Evo ko je još od plenumaša bio na vezi s Pajtićem! Uzurpirali mesnu zajednicu za blokaderske obuke
Bojan Pajtić.jpg
PolitikaOVAKO JE PAJTIĆEV OPERATIVAC SLAO INSTRUKCIJE ZA PRAVLJENJE HAOSA TOKOM IZBORA: Padaju sve maske, dobijali opasna naređenja - Sve sprovodio "STUDENTSKI LIDER"
Bojan Pajtić
Politika"BLOKADERI I DALJE ŠIRE LAŽI, NAJVEĆE OTKRIĆE DOKAZI DA JE PAJTIĆ IZA PLENUMA" Vučić: Njihov program za zdravstvo je razlika između jednofazne i trofazne struje
Screenshot 2026-10-13 131747 copy.png
PolitikaPAJTIĆU, ČIJI JE BELI PRAH NA STOLU?! Šok fotografije lidera 'studentske liste i snimak na kom kaže: "JE*O TE, NA DROGAMA SAM, U PI**U MATERINU!" (FOTO/AUDIO)
Bojan Pajtić
PolitikaOVAKO RADE PAJTIĆEVI OPERATIVCI! Novosadski blokaderi kontrolišu TV nastupe 'studentske liste', koordinišu štamparije i kontakte SA STRANCIMA (FOTO)
222.jpg
PolitikaPAJTIĆU, DA LI JE I OVO VEŠTAČKA INTELIGENCIJA?! Elezović mu slao fotografije sa sastanka sa Tomanovićem, VREĐALI GA u četu! Sada će u potpunosti ZANEMETI
Bojan Pajtić Dušan Elezović 2.jpg
PolitikaEKSKLUZIVNI SNIMAK! PAJTIĆ VEĆ SASTAVLJA I VLADU SRBIJE! Sastanak plenumaša u kafiću: Iz Novog Sada se vrši pritisak da se predlože kandidati (AUDIO)
Bojan Pajtić
PolitikaEKSKLUZIVNO, PAJTIĆ RASKRINKAN DO SRŽI, RAZOTKRIVENO KAKO JE DIRIGOVAO BLOKADERIMA: Isplivale njegove instrukcije poslušnicima koji su ih prenosili plenumima
pajtic.jpg