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"Bukvalno sve što pričaju je istina.“

„Na šta misliš?“

„Da je Pajtić vođa blokadera. Vladar iz senke.“

„Pa da.“

„Znala sam...“

Foto: Screenshot

Ovaj dijalog otvara priču koja privlači pažnju upravo zbog toga ko u njoj govori. Nisu to slučajni prolaznici, politički protivnici ili ljudi koji ga poznaju samo iz medija. Reč je o njegovim najbližim prijateljima i ličnim, intimnim partnerima, sa kojima svakodnevno provodi vreme, boravi i u svom stanu i na javnim mestima.

Reč je o ljudima koji Bojana Pajtića poznaju najbolje, znaju svaki njegov korak, potez i misao.

A šta oni govore o njegovoj ulozi?

Da je Pajtić vođa blokadera. Da je vladar iz senke.

Foto: Screenshot

Na sve to sledi rečenica koja dodatno pojačava utisak da sagovornici njegov uticaj vide kao presudan:

„Bukvalno kako ovi klinci sa Novosadskog univerziteta sviraju, tako svi univerziteti igraju, a oni rade samo šta i kako on kaže.“

Dok blokaderi pažnju javnosti usmeravaju na "studente", sagovornici govore o Pajtiću kao o figuri koja iz senke diriguje sve vreme, usmerava dešavanja i određuje pravac blokaderskog delovanja.

Foto: Screenshot

Ovo je još jedna, neoboriva, potvrda - koji i kakvi ljudi zapravo stoje iza prevare zvane "Studentska lista".