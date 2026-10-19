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U javnosti je odjeknuo skandal nakon što je kompromitujući video-snimak nekadašnjeg lidera Demokratske stranke i čoveka koji kadrira "studentsku" listu Bojana Pajtića, greškom okačen na društvene mreže, gde je u rekordnom roku postao viralan.

Snimak je navodno nastao u privatnom okruženju nakon žurke, a nije poznato ko ga je tačno zabeležio.

Na snimku se vidi Pajtić koji, navodno pod dejstvom opijata, nepomično leži na podu i glasno hrče, nesvestan toga da ga prisutni krišom snimaju.

00:13 Procureo kompromitujući snimak Bojana Pajtića Izvor: Privatna arhiva

Iako je snimak ubrzo uklonjen, video se brzinom svetlosti proširio internetom i izazvao pravu buru u političkim krugovima i javnosti.

Nedavno su u javnost isplivali i snimci razgovora Bojana Pajtića i Dušana Elezovića, njegovog čoveka koji služi da ga sačuva i zataška sve skandale.

Na snimku se čuje kako Pajtić priča sa Elezovićem o drogi, prikrivanju dokaza i slučaju u Senti, kada je Pajtić , kako se saznaje, završio u bolnici nakon što je mešao drogu i alkohol. Na početku snimka se čuje Elezović koji ubeđuje Pajtića da bude oprezan, pregleda sve što ima od garderobe i da očisti sve, pošto bi mogli da ga vode na testiranje i postoji opasnost da mu nešto nađu prilikom pretresa:

- Znači, da pretreseš sve živo, jer šta mogu još da urade, mogu da te odvedu na testiranje. I onda od svega naprave priču da narkoman vodi studentski pokret. Znači koliko danas, sve, svaku majicu, svaku farmericu, svaki najmanji detalj garderobni koji imaš, moraš da ga mešaš. Ne mislim da će uvek da bude tako, ali kad kod tebe nađu - rekao je Elezović.Pajtić odgovara da "nema šanse", na šta mu Elezović poručuje: "Dobro, ja ti kažem šta da radiš".