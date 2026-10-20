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Hospitalizaciju nakon žurke u Senti, kao rezultat prekomernog unosa narkotika Bojan Pajtić, lider iz senke blokaderskog pokreta, je nastojao da sakrije daleko od očiju javnosti.

"Da, za krv i urin radim da se uništi", ova poruka, uz priznanje da pokušava da organizuje "inside job", nalazi se u prepisci koja otvara ozbiljna pitanja o okolnostima hospitalizacije Pajtića i pokušajima da se utiče na toksikološku analizu.

U razgovoru sa 'prijateljskom vezom' Nevenom Zeljkovićem u prepisci označenom kao 'Nx', Bojan Pajtić, u prepisci označen kao 'B', govori o uzimanju krvi i urina, sudskoj proceduri, pritiscima i vezama u KCV preko kojih svoj sunovrat u poroke nastoji da sakrije od javnosti, dok se toksikološki nalazi još čekaju.

Bojan Pajtić Foto: Screenshot, Dragan Kadić

Pajtić Neveni objašnjava da se tek radi toksikologija i da će pokušati da je opstruiše.

Nevena mu na to odgovara da nalaz bude gotov za par sati kad se urgira za neke ljude.

- Brzi pokazao koku - odgovara Pajtić.

U nastavku prepiske Pajtić piše kako pokušava da organizuje "inside job" i da radi na tome da se uništi krv i urin.

Bojan Pajtić Foto: Screenshot, Dragan Kadić

Nevena mu u nastavku prepiske odgovara:

- Ona (verovatno doktorka) je skrojila tu anamnezu da izgleda kao da si pao, jer si popio odličan espreso. Toksikologija se ne pominje nigde, nema je. Ne možeš reći da nije zalegla da to ne uđe u izveštaj - piše u poruci koju je Nevena poslala Pajtiću.

Pajtić joj odgovara da će pokušati da urgira na još jednoj strani.

- To je zajedno sa sudskom, naravno, uzeli krv i urin. Na jednoj strani sam urgirao, pokušaću na još jednoj. Osetljivo je, mere, pritisci su, pritiskam i ja - piše Pajtić.

1/11 Vidi galeriju Prepiska Bojana Pajtića Foto: Dragan Kadić, Screenshot

Detalji prikrivanja nalaza

Nevena mu odgovara da je izvesna Veca odradila svoje.

- Zato ti i tražim i pitamo da li možemo dobiti prijemni izveštaj iz Sente. Koji je verovatno bebica uništila, a možda i nije, tamo sve piše. Ma oni nemaju pojma o čemu pričaju. Ti si bio u anamnezi 10 minuta pre bilo kakvog udarca glavom. To je Veca odradila svoje, to je super. Da je htela da ti naškodi mogla je to da uradi na 100 puta gori način - odgovara Nevena Pajtiću.

On joj na to odgovara:

- Boli njih k****, kadija te tuži, kadija ti sudi. Ovo će sad samo biti test da li me se na konkretnom mestu plaše dovoljno ili ne - kaže Pajtić a ona ga pita da li misli na Sentu, on joj odgovara da misli na Novi Sad.

Njihova priznanja o amneziji, padu i uzorku Pajtićeve hospitalizacije otvara pitanje kakve ličnosti vode "blokaderski pokret".

Pajtić je ranije tvrdio da su tekstovi o njemu izmišljeni i da ih proizvodi veštačka inteligencija. Međutim, Pajtiću ostaje sve manje prostora da čitavu priču odbaci kao još jedan proizvod AI-ja. Pre ce biti da je pravi lider "plenuma" u blokadersko - kokainskom magnovenju, u potpunosti raskrinkan.

Uznemirujući snimak Bojana Pajtića kako leži na podu bez svesti, pogledajte u našoj posebnoj vesti.

Kako su Pajtić i Elezović pričali o drogi i skrivanju dokaza posle skandala u Senti, audio snimak poslušajte u našoj odvojenoj vesti.

(Kurir.rs)

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