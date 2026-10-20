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U trenucima dok se javnost Srbije još oporavlja od šoka posle razotkrivanja narkomanskih navika Bojana Pajtića, nekadašnjeg lidera Demokratske stranke i čoveka koji kadrira na Studentskoj listi, na videlo je izašao još jedan snimak koji pokazuje šire razmere zloupotrebe opijata među blokaderima.

Dok blokaderi govore o boljoj budućnosti Srbije i mladima koji bi trebalo da donesu promene, nižu se dokazi da su narkotici gotovo svakodnevnica nekima od njih.

Posle Pajtića, pojavio se snimak jednog od najaktivnijih studenata iz blokaderskog pokreta Mateje Nikolića na kojem se može pouzdano posumnjati da je na njemu prikazano konzumiranje LSD-a, kojim se on hvali.

00:14 Mateja Nikolić Izvor: Kurir