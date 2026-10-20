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Odbijanje televizije N1 da uoči predstojećih izbora ugosti Aleksandra Vučića, nosioca liste "Ujedinjena Srbija", izazvalo je oštre reakcije u javnosti, a ova tema, uz pitanja slobode medija, dvostrukih standarda i uloge međunarodnih posmatrača, bila je u fokusu današnje emisije "Kurir i tačka".

Gostujući kod voditeljke Jelene Pejović, funkcioner Srpske napredne stranke Adam Šukalo i Aleksandar M. Gajić iz Centra za društvenu stabilnost analizirali su potez medijske kuće N1 i poruke koje se šalju biračima u samoj završnici izborne kampanje.

Šukalo je ocenio da postupak ove televizije pokazuje strah od suočavanja sa činjenicama i političkim argumentima.

- 'Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše' - ova stara narodna izreka najbolje opisuje ponašanje medija poput televizije N1. Iako nisam njihov ljubitelj, povremeno ih pogledam. Njihov program, koji je u protekle dve godine obilovao mržnjom i podstrekivanjem aktera na ulicama na rušenje institucija i podelu društva, u tome nije uspeo. Zato se sada iz čiste propagande polako pretvara u komediju.

Adam Šukalo, Srpska napredna stranka Foto: Kurir Televizija

On je dodao da je reakcija ove medijske kuće pokazatelj njihovog stvarnog stanja i izbegavanja otvorenog dijaloga.

- Njhovo reagovanje na emisiju '24 minuta' bilo bi dobro da je satira, ali je, nažalost, surova istina koja oslikava njihovo stvarno stanje. Čega se oni zapravo plaše? Plaše se dolaska Aleksandra Vučića i mogućnosti da iznese program Srpske napredne stranke i kažu istinu koju dve godine ne može da predoči na toj televiziji, niti da sa njihovim novinarima vodi normalnu debatu. Svi ti mediji, nekada u vlasništvu Dragana Šolaka, a danas druge grupacije, uprkos konstantnom žaljenju, i dalje neometano rade i uređuju program po blokaderskom modelu, što se neće promeniti ni ove poslednje nedelje - poručio je Šukalo i dodao:

- Osim što je u pitanju čist strah, oni su ovim postupkom prekršili sve moguće kodekse - od moralnih i ljudskih, do političkih. Smatram da se ovakav presedan nikada i nigde nije dogodio, osim možda u nacističkoj Nemačkoj za vreme Gebelsove propagandne mašinerije. Ako bismo išli po tom modelu, sledeći korak nakon zabrane gostovanja jeste potpuna eliminacija drugačijeg mišljenja. To je i ključna poruka koja stoji iza svega: Aleksandra Vučića treba eliminisati na svaki način - kako u medijskom prostoru, tako i politički, pa i fizički, ako je moguće.

Komentarišući navode o cenzuri i odluku rukovodstva televizije N1 da nosilac liste Aleksandar Vučić u njihovu emisiju može da dođe tek nakon izbora, istoričar Gajić ocenio je da je reč o potezu bez presedana i nastavku političkog pritiska:

- Ovo je samo nastavak višegodišnje kampanje dehumanizacije Aleksandra Vučića kao nosioca liste. Kada pogledamo proteklih pet godina, a posebno serijale poput „Junaci doba zlog“, jasno je da se po svaku cenu nastoji diskreditovati svako ko razmišlja drugačije od onih koji upravljaju tom medijskom kućom. Danas to rade iz čiste nemoći i očaja. Bili smo svedoci i nedavnih odlazaka brojnih novinara i radnika koji više nisu mogli da trpe takav način upravljanja. Pokušaj diskreditacije Aleksandra Vučića na ovaj način je u najmanju ruku smešan - zabraniti nekome da gostuje i govori predstavlja čistu Gebelsovu propagandu kakva nije viđena još od tridesetih godina prošlog veka - istakao je Gajić.

Odgovarajući na pitanje da li je sredi o dvoličnoj politici, Gajić je istakao da je u pitanju već viđena matrica:

- Reč je o krajnje licemernom pristupu kojim se samo nastavlja matrica delovanja tzv. "Studentske liste". Oni su kroz Studentski pokret već primenjivali društveni ostrakizam - svako ko nije bio po njihovoj meri bio je vetoiran, odstranjen, prokazan i javno kompromitovan. Sada samo primenjuju isti modus operandi. Slično ponašanje godinama gledamo i u pojedinim medijima koji sistematski omalovažavaju sve što država uradi. Svaki dobar potez je uvek predstavljan kao loš, a ako nisu mogli da ga kritikuju, onda su ga ignorisali. Ovo što danas vidimo samo je vrhunac višegodišnjeg pokušaja diskriminacije i kriminalizacije.

Povodom pisma Ane Brnabić predsednici EP Roberti Metsoli o spornom sastavu posmatračke misije za izbore 25. oktobra, voditeljka je otvorila pitanje ponovnog imenovanja Andreasa Šidera. Adam Šukalo je ocenio da je reč o pristrasnim posmatračima sa unapred pripremljenim izveštajem:

- Reč je o ljudima koji su našoj javnosti već dobro poznati, nažalost po svojim ostrašćenim i negativnim stavovima, kao i po podršci grupacijama koje godinama pokušavaju da sruše institucije i izborni sistem Srbije. Šider je dokazani protivnik Srbije i Srpske napredne stranke. Odluka Evropskog parlamenta i njihove komisije da delegira takve predstavnike - među kojima je i Gordan Bosanac, koji je možda i interesantniji slučaj od samog Šidera, jasno govori o njihovim lošim namerama. Već sada možemo da pretpostavimo kakav će biti njihov izveštaj - biće prepun negativnih ocena o navodnom ugrožavanju prava, što je scenario koji smo već gledali. Pritom, za sve što su radili u decembru 2022. godine, nikada nisu odgovarali ni pred sudom evropske javnosti - poručio je Šukalo.

Osvrćući se na pismo Ane Brnabić i dolazak spornih evropskih posmatrača tik pred izbore, Aleksandar M. Gajić navodi da reakcija Brisela ne treba nikoga da iznenadi:

- Naravno da se ništa neće promeniti. U ovom slučaju najbolje važi ona narodna: "Kadija te kudi, kadija ti sudi". To je najbolji opis cele situacije. Ako pogledate bilo koju rezoluciju o Srbiji koja je predložena ili izglasana u Evropskom parlamentu u protekle dve godine, jasno se vide i ton i namera pojedinaca zaduženih za komunikaciju sa našom zemljom. Evropski parlament se ovde ne postavlja kao neutralan posmatrač koji će ispratiti izbore, konstatovati da li je bilo nepravilnosti i vratiti se nazad. Umesto toga, šalju se ljudi koji unapred daju izuzetno ostrašćene i destruktivne izjave protiv vlasti u Beogradu. Njihov krajnji cilj je promena te vlasti kako bi u Srbiji dobili sagovornike spremne da ispune sve zahteve koje aktuelno rukovodstvo nije želelo da prihvati - poručio je Gajić.

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Kurir.rs

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