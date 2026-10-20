Slušaj vest

Isplivao je još jedan snimak blokadera kako zloupotrebljava opijate, nakon što je na videlo isplivalo razotkrivanje narkomanskih navika Bojana Pajtića, nekadašnjeg lidera Demokratske stranke i čoveka koji kadrira na tzv. studentskoj listi.

Dok blokaderi govore o boljoj budućnosti Srbije i mladima koji bi trebalo da donesu promene, nižu se dokazi da su narkotici gotovo svakodnevnica nekima od njih.

Naime, Mateja Nikolić, blokader iz Niša, uhvaćen je kako konzumira ono što se čini da je LSD i još se time hvali, o čemu je danas pisao Kurir.

Pogledajte snimak u nastavku:

00:21 Blokader uhvaćen s drogom Izvor: Kurir

Kada se pogleda snimak, normalan čovek mora da se zapita kakvu Srbiju obećavaju oni koji se predstavljaju kao nosioci promena i kakve primere daju mladima.

00:14 Mateja Nikolić Izvor: Kurir