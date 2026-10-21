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Rajan Vilijams, poreklom Korejac, koji živi i radi u Škotskoj, došao je u posetu Srbiji, a nakon samo nekoliko sati boravka u Srbiji ostao je potpuno zatečen onim što ga je dočekalo!

Rajan nije krio oduševljenje, pa se u izuzetno opuštenom izdanju oglasio na mrežama i podelio svoje impresije koje su odmah postale pravi hit.

- Upravo sam stigao u Srbiju i čoveče, ljudi izgledaju neverovatno dobro! Pravi su džinovi, ogromni su, nemam pojma zašto. Pogledaj rimske puteve, sve - doslovno sve izgleda rimski. Brate, zaljubio sam se već bar 20 puta od kako sam kročio ovde. Tako sam srećan što znam da me niko neće digti u vazduh uz "Alahu ekber". Baš je lep osvežavajući osećaj samo sedeti i opuštati se bez tog straha. Dođite u Srbiju, ovde nema tih priča! Hvala vam puno - rekao je on.

A onda je na snimku pokazao kako je kupio srpski specijalitet - čvarke, koje, kako je rekao, jedva čeka da probba.

- Jedva čekam da probam čvarke, bombone od svinje, ljudi - rekao je Rajan i ponovio:

- Ljudi su ovde prelepi, sveti bože - rekao je Rajan uz osmeh, priznavši kroz šalu da ga je ponela atmosfera i da je popio koju čašicu više.

Rajan trenutno boravi u Beogradu, a prema rečima našeg izvora koji se juče iz lične želje sastao sa njim, on ne krije opčinjenost srpskom prestonicom. Posebno dubok utisak na njega ostavila je poseta Hramu Svetog Save, gde je sa velikim interesovanjem slušao o bogatoj i burnoj istoriji srpskog naroda.

Kako otkriva naš izvor, Rajan je bio fasciniran arhitekturom grada, ali ga je ponajviše oduševila sama atmosfera u gradu. Istakao je da smo izuzetno gostoljubiv i srdačan narod, dodavši da su ljudi izuzetno lepi.

Inače, Rajanov sadržaj i profil na društvenim mrežama, fokusirani su na nekoliko ključnih tema od koji su imigracije i bezbednost u Evropi i promocija hrišćanskih i tradicionalnih vrednosti.