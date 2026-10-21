Ivica Dačić iz Vranja poručio: Niko neće imati apsolutnu većinu bez Socijalističke partije Srbije!
Mi smo suočeni godinama, decenijama unazad, sa raznim pretnjama, pričama kako ćemo nestati sa političke scene, kako ćemo propasti, a pogledajte koliko nas ima na svim skupovima u kampanji. Drugovi i drugarice bili ste uvek tu, bile su pune hale i u najtežim vremenima, kada se branila naša zemlja, kada se branilo Kosovo i Metohija, kada smo bili solidarni sa našom braćom u Republici Srpskoj, kada je bilo bombardovanje i agresija na našu zemlju. Bili ste tu, i naši ljudi su bili tu, i kada su sve fabrike uspešno radile i u najteže vreme, za našu zemlju. Tu smo i sada, kao i svih ovih godina, mi smo bedem odbrane naše zemlje. Mi smo jedina partija koja traje i mi smo institucija na političkoj sceni Srbije.
Mi smo ponosni na našu istoriju a danas mnogi žele da unište Socijalističku partiju Srbije, zato što smo mi glavna prepreka za rušenje Srbije. I žele da se ponovi 5. oktobar, kada su ljudi glasali zato što su želeli, navodno, neke promene na bolje, a desilo se da je to najveća prevara u istoriji Srbije. Zato ne sme da se ponovi ista greška. Najveća prepreka da se to ne bi desilo jeste dobar rezultat naše liste, liste broj 2, "Ivica Dačić - FAKTOR STABILNOSTI!" na čelu sa Socijalističkom partijom Srbije.
Nama je potreban taj srpski san, jer svaki Srbin je pomalo socijalista. A to je da svako dete može da ima šansu da uspe u životu, pa makar bilo dete odavde, iz Vranja, Bujanovca ili bilo kog drugog grada.
Mi se zalažemo za običnog čoveka. Svako mora od vas da bude neki faktor u ovoj državi koji se pita.
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