Mi smo suočeni godinama, decenijama unazad, sa raznim pretnjama, pričama kako ćemo nestati sa političke scene, kako ćemo propasti, a pogledajte koliko nas ima na svim skupovima u kampanji. Drugovi i drugarice bili ste uvek tu, bile su pune hale i u najtežim vremenima, kada se branila naša zemlja, kada se branilo Kosovo i Metohija, kada smo bili solidarni sa našom braćom u Republici Srpskoj, kada je bilo bombardovanje i agresija na našu zemlju. Bili ste tu, i naši ljudi su bili tu, i kada su sve fabrike uspešno radile i u najteže vreme, za našu zemlju. Tu smo i sada, kao i svih ovih godina, mi smo bedem odbrane naše zemlje. Mi smo jedina partija koja traje i mi smo institucija na političkoj sceni Srbije.