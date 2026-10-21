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Bojan Pajtić, glavni idejni tvorac "studentske liste" i svih nereda kojih su proteklih meseci zadesili Srbiju u prepisci sa "najboljim drugom" Nevenom, razmenjuje eksplicitne poruke u kojima izražava strast i želju za njim i dogovara da se vide pre dolaska studentata blokadera u stan.

Prenosimo vam originalnu prepisku iz marta meseca.

- Ja prosto što pre moram doći u stan da vam pokažem gde vam je mesto. Neposlušnost prema starijima se draktonski kažnjava. Ja mogu biti oko 18h u stanu, ali već oko 21h mi dolaze studenti blokaderi - piše Pajtić.

Neven odgovara:

- Kakvi blokaderi gde dolaze?

Foto: Printscreen

Pajtić odgovara da studenti blokaderi dolaze kod njega kući:

Foto: Printscreen

- Kod mene kući, ali mi je malo truba da u pola sedam ideš - odgovara Pajtić.

Poruka koja potvrđuje da se Pajtić konspirativno sastajao sa studentima blokaderima i iza zatvorenih vrata usmeravao pravce delovanja blokaderskog pokreta. Privatni stan, večernji sastanak i studenti koji učestvuju u blokadama.

Upravo se te tri stvari pojavljuju u prepisci Bojana Pajtića i njegovog bliskog intimnog partnera Nevena Zeljkovića, a čiji sadržaj zatvara dilemu o prirodi Pajtićevog kontakta sa studentskim pokretom.

Istog dana, u 20:01 časova, Pajtić svom "najboljem drugu" Nevenu šalje eksplicitnu poruku:

Foto: Printscreen

- Otkad sam seo u auto, razmišljam o vrelini i nežnosti tvog čm*****a. Balavim kao ker - piše Pajtić Nevenu.

Neven mu se na to smeje i odgovara :

- OMG, vi ste manijak.

Pajtić, prema prikazanom razgovoru, ne govori o studentima kao o apstraktnoj političkoj pojavi, već o konkretnom dolasku u njegov privatni prostor. To ukazuje na kontakt koji je, neposredan i unapred planiran.

Ostaje da se vidi hoće li Pajtić stati iza svojih reči i postupaka i javnosti ponuditi konkretne odgovore ili će, po starom receptu, odgovornost pokušati da prebaci na veštačku inteligenciju. Hoće li uslediti priznanje, objašnjenje ili novo javno opravdanje? Jedno je sigurno: kada se otvore pitanja koja izazivaju pažnju javnosti, najteže je izbeći direktan odgovor.

(Kurir.rs)

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