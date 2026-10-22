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Nakon niza teških skandala koji su otvorili oči javnosti – od kompromitujućih video-snimaka na kojima bez svesti leži na podu pod dejstvom opijata, preko tajnih prepiski o organizovanju "inside job-a" kako bi se uništili toksikološki uzorci krvi i urina posle burne žurke u Senti , pa sve do gej akcije u stanu pre dolaska studenata blokadera– vođa iz senke "studentske liste" Bojan Pajtić ponovo je u središtu skandala, a najnoviji audio-snimak u potpunosti razotkriva razmere poroka u koje je Pajtić duboko potonuo.

U najnovijem audio-snimku do kog je došao Kurir, Bojan Pajtić i njegov "najbolji prijatelj" Neven Zeljković ne ostavljaju nimalo prostora za nemušta pravdanja i priče o "veštačkoj inteligenciji".

Dvojica aktera vode hladnokrvnu i preciznu kalkulaciju preostalih količina narkotika.

Na snimku se jasno čuje kako Zeljković detaljno preračunava gramažu droge nabavljene od izvesnog "Nidže", preračunavajući preostali materijal u konkretne doze:

00:30 Snimak Pajtića sa "najboljom drugom" Nevenom Izvor: Kurir

Zeljković: "Gram i po čoveče, ono kao j***te, možeš ceo dan vući. To ti je, to ti je 24 i 12, 36 lajni je to. J***te 36 komada u pm."

Na Zeljkovićevo preračunavanje, Pajtić se nadovezuje uveren da su kupili više.

Pajtić: "Znam, rekli smo dva, misleći ti i ja da imamo više."

Zeljković ga potom detaljno podseća na hronologiju konzumacije i uverava ga da su potrošili svega dva grama:

Zeljković: "Ne, ne, ne, nema logike zato što tu su dva, ovde taj treći i dva smo spucali, samo dva smo zapravo spucali otkako smo kupili od Nidže. Samo dva su otišla, uopšte nismo puno potrošili, ja znam da nisam puno trošio. Nisam, nismo vukli."

A onda sledi ključni momenat koji u potpunosti ruši sve Pajtićeve pokušaje demantovanja. Na tvrdnju svog "najboljeg prijatelja", (sa kojim je u martu dogovarao gej akciju u stanu pre dolaska studenatab blokadera), da "nisu vukli", Pajtić bez ustručavanja i stida direktno priznaje:

Pajtić: "Ja jesam."

Posle skandaloznih snimaka u stanju delirijuma i zataškavanja burne žurke u Senti, pa sve do prebrojavanja 36 lajni kokaina – maske su konačno pale.

Audio snimkom u kome priznaje da je vukao drogu konačno je stavljena tačka na sve laži i priče o veštačkoj inteligenciji.

(Kurir.rs)