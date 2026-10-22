- Ono što ja mogu da kažem jeste, da je 19. oktobra 2025. godine, a to znam zato što je to sve upisano u mojoj knjizi "Manekeni laži", ja sve to znam. Nova srpska politička misao je prenela intervju koji je Bojan Pajtić dao listu "Radar". On tu kaže: "Na studentskoj listi neće biti neke ličnosti za koje studenti ocenjuju da izazivaju kontroverze u javnosti" - istakao je Lompar u emisiji "Bez pardona", i dodao:

- Dakle, ja vam nikakvu zavereničku priču tu ne iznosim, nego vam kažem, ovi su rekli da sam ja taj koji izaziva kontroverze, tri meseca posle toga je Pajtić rekao da takvi neće biti, i kada je lista izašla, on je rekao da takvih nema, i da je zadovoljan. Saberite ta tri iskaza, i vi tačno vidite pod jedan, da on na sebe preuzima nešto da procenjuje i govori. Zašto? Jesam li ja nekad rekao biće, neće biti. Ja sam rekao da bi najbolje bilo da bude ravnoteža, da ja mislim. Druga stvar, on se direktno u aluziji okreće prema meni, i to je potpuno jasno i potpuno očigledno. To je ono što ja mogu da kažem u vezi sa tim uticajem o kome je reč. Da ne govorim o tome da je kompletna nemačka scena, Dojče Vele, FAZ, u više navrata targetirala moje ime.