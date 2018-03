SELAKOVIĆ: Vučić će odgovoriti onima koji ga napadaju i lažu, a tajnih sastanaka s Tačijem nije bilo

BEOGRAD - Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovoriti svima koji ga napadaju i "prosipaju" priče, poput one da njegova poseta Njujorku ima veze s rešavanjem pitanja statusa Kosova.

On je poručio da će predsednik, kad se vrati iz Njujorka, odgovoriti onima koji ga "napadaju i prosipaju ovakve priče i svaki put slažu".

Upitan da li Vučićeva poseta Njujorku ima veze s rešavanjem kosovskog pitanja, Selaković je rekao da je to priča onih "koji koji su do juče govorili da nema šanse da se Vučić vidi s Angelom Merkel".

"Onda se Aleksandar Vučić video s Angelom Merkel. Posle isti ti ljudi pričaju da se Vučić video s članovima porodice Soroš na tajnoj večeri. Predsednik Vučić se nikad nije video ni na kakvoj večeri ni sa jednim članom porodice Soroš. Onda su rekli da je viđen u Meksiku s nekim devojkama. On nikad nije bio u Meksiku", rekao je Selaković.

On je naglasio da se Vučić, takođe, nikada nije sreo s kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem na nekom sastanku, kao i da nijedan njegov susret s kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem nije bio tajan.

"Možda ga (Haradinaja) je sreo u Haškom tribunalu, kada je Šešelj bio jedan od optuženih, ali priče o tajnim večerama, Parizu, privatnim sastancima s Hašimom Tačijem... Nijedan jedini susret predsednika Vučića s Tačijem nije bio tajan. Svaki susret je bio uz posredstvo i prisustvo EU", naglasio je Selaković.

On je dodao da te "pridike i insinuacije" objavljuju oni u čije vreme je došlo do odlaska Crne Gore iz zajedničke države i do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, koje su priznale zapadne države.

"Predsednik Vučić je čovek koji se u svakoj prilici i u svakom momentu bori, koprca, da stavi zapadnim zemljama do znanja da postoji i srpska strana priče i da mora da se vodi računa o srpskom interesu, da Srbija ne ulazi u bilo kakve trule kompromise koji za cilj imaju da je ponize i unize", naglasio je Selaković.

Selaković je negirao danas da se predsednik Aleksandar Vučić tajno sastajao sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem. Selaković je rekao da se svaki susret Vučića sa Tačijem odigrao uz posredovanje i prisustvo predstavnika EU.

"To je priča koju ''prosipaju' oni koji su govorili da nema šanse da se Aleksandar Vučić vidi sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Onima koji 'prosipaju' te priče i svaki put lažu, predsednik Srbije će odgovoriti", kazao je Selaković.

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je ranije da se Vučić početkom nedelje sastao u Parizu sa Hašimom Tačijem na "tajnoj večeri" posle čega je privatno otputovao u Njujork, o čemu kako je naveo, javnost u Srbiji nije obaveštena.

