ĐURIČKO O MILOŠEVIĆU: Nažalost, Sloba nije bio heroj! Oni što traže da mu se podigne spomenik u Beogradu imaju težak oblik lobotomije!

Glumac Nikola Đuričko izjavio je da srpsko društvo jasno daje do znanja da bi više volelo spomenik Slobodanu Miloševiću nego Zoranu Đinđiću.

Kaže i da oseća jednu vrstu sažaljenja prema pokretačima inicijative da Milošević dobije spomenik u Beogradu, jer ti mladi ljudi ispoljavaju “težak oblik lobotomije”.

“Nažalost, Sloba nije bio heroj. Ja moram da im to saopštim. Nije čovek heroj. I nije nas on spasao NATO, ona nas je lično i uveo u tu akciju, i meni je žao što su ti mladi ljudi uspeli da dozvole da ih neko tako izmanipuliše”, rekao je Đuričko za RSE, ocenjujući da je spomenik Miloševiću “potpuno ćaknuta ideja”.

Ne isklučuje, međutim, mogućnost da ta inicijativa prođe i da se, kako kaže, Sloba “pojavi iz fontane nekim čudnim datumima kad samo oni znaju zašto”.

“Da to bude Slobojavljanje klasično, i da onda on onako izviri iz sredine toga svega”, naveo je Đuričko.

Smatra i da se uništavanjem murala sa likom Zorana Đinđića “kopaju oči” bivšem premijeru, i da društvo time jasno daje do znanja da bi više volelo spomenik Miloševiću, nego Đinđiću.

“Ne razumeju koja je dubinska razlika između ta dva čoveka (…) Mislim da mi kao društvo ne treba uopšte da raspravljamo o tome. To je pokazatelj da mi nismo kao društvo podvukli crtu šta je to bilo 90-ih i da smo imali najveće izolovanje od celog sveta, da smo bili u ratu sa celim svetom, da smo imali najveću inflaciju ikada, da smo imali mrtve ljude bez glave, noge, duše... da je hiljade i hiljade sveta pobeglo, da smo mi s našim komšijama imali užasnu katastrofu”, podseća on.

Komentarišući to što premijerka Ana Brnabić nije želela javno da se izjasni o ideji o spomeniku Miloševiću, Đuričko je rekao da je ona bila dužna da iznese svoje mišljenje, makar bilo i pogrešno, ili da ode sa funkcije, jer i njeno neiznošenje mišljenja ne doprinosi pomirenju.

