ŠOKANTNA PONUDA! KADRI VESELJI TOTALNO IZGUBIO KOMPAS: Najviše bih voleo kada bi Preševo i Medveđa bili naši, ako bi Srbija na to pristala?!

Ranije pretio i da će "granice Kosova biti do Niša"

PRIŠTINA - Predsednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji tvrdi da nema mogućnosti za "promenu granica" u regionu ali bi, ipak, najviše voleo kada bi Kosovu pripale opštine juga centralne Srbije, Preševo i Medveđa, ako bi Srbija na to pristala, s tim da, kako kaže, "naša država nema šta da da Srbiji".

"Ništa više ne bih voleo nego da se Preševo i Medveđa pridruže Kosovu. Mi ćemo drage volje prihvatiti bilateralni sporazum ako Srbija prihvata tako nešto, ali nemamo šta da damo", rekao je Veselji za TV T7.

Veselji, koji je inače ranije pretio da će "granice Kosova biti do Niša", kaže i da je "otvaranje pitanje granica na Balkanu uvek značilo rat". "To je ono što žellim da vam kažem I biću direktan - ne, i nema mogućnosti da dođe do promene granica", rekao je Veselji.

Ipak, Priština je, kaže, otvorena za opciju da tzv. Preševska dolina postane deo kosovske teritorije, prenosi Gazeta ekspres.

"Mi smo otvoreni za opciju da se taj deo pridruži Kosovu. Normalno je da smo zainteresovani za to da taj deo postane deo Republike Kosovo. Period konflikta ne postoji više. Sada smo u vremenu dijaloga", naveo je Veselji.

Tvrdi da nikada ni na jednom sastanku sa međunarodnim predstavnicima pomenuta mogućnost "razmene teritorija". "To nikada nije bilo pomenuto. To vam kažem sa potpunom sigurnošću", naveo je šef kosovskog parlamenta i lider Demokratske partije Kosova, koja je na vlasti.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir