Zorana Mihajlović: Hitno nabaviti avione pre nego što neko pogine!

Otkriće Kurira da državni vrh rizikuje život svaki put kada mora da leti Vladinim avionom „falkon 50“ starim čak 37 godina uznemirilo je pojedine ministre!

Oni smatraju da bi bilo dobro da se nabavi nova letelica koja bi bila na raspolaganju Vladi i Predsedništvu, a ne da pri svakom letu razmišljaju da li će bezbedno sleteti tamo gde su krenuli.

Potpredsednica Vlade i ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da treba razmisliti o nabavci aviona koji bi zamenio dotrajali „falkon“.

- Mislim da i Vlada i predsednik treba da imaju po jedan avion, bilo da je reč o kupovini ili iznajmljivanju. I to nije hir ili nešto slično, to je pre svega pitanje posla. I šta god ko mislio, ovde je reč o bezbednosti... Da li treba nešto da se desi, pa da se posle kajemo? - kazala je Mihajlovićeva i dodala da dosad nije koristila službeni avion Vlade Srbije, osim u slučaju kada putuje s predsednikom ili premijerkom.

Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da je svestan da je državni avion dotrajao, ali ističe da sada više i ne razmišlja o tome.

- Oguglao sam na to da li ću sleteti tamo gde sam krenuo tim avionom - ističe Dačić.



Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da se dosad nije plašio leta državnim avionom, iako je on u jako lošem stanju.

- Niti sam o tome razmišljao, niti sam se plašio - kratko je poručio Ljajić.



Kako smo juče objavili, državni „falkon“, koji je do sada služio za službena putovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i ministara, od početka ove godine niko nije koristio jer je hitno obustavljeno korišćenje te letilice. Prošle godine je prekoračen broj sati naleta, pa je poslat na generalni servis koji će trajati naredna dva meseca. Avion je, inače, star gotovo četiri decenije i praktično se raspada, pa tako državni vrh Srbije pri svakom poletanju bukvalno stavlja glavu u torbu.

Stručnjaci saglasni

POPRAVKE SKUPE, BOLJE KUPITI NOV AVION



Budući da se državna letelica često kvari, a popravke koštaju, stručnjaci upozoravaju da to više nije ni isplativo. Zoran Dragišić s Fakulteta bezbednosti ocenio je da „Srbija nije baš toliko siromašna da ne može da kupi jedan avion, čime bi dugoročno bio rešen taj problem, umesto da se stalno šalje na popravke, što je skuplja opcija“, dok je urednik portala Tango Six Petar Vojinović naveo da gotovo sve zemlje u okruženju poseduju makar jedan VIP mlaznjak predviđen za državni vrh. To je, kaže on, potreba, a ne luksuz.