DAČIĆ ZA KURIR: Ne odmažem Vučiću, jačam njegovu poziciju! Prevare EU i Prištine MORAJU IMATI KRAJ!

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić tvrdi da svojim predlogom da se poništi Briselski sporazum ne nanosi štetu ni Srbiji ni predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi da reši kosovsko pitanje, već da, naprotiv, jača njegovu poziciju. Dačić u razgovoru za Kurir objašnjava da EU mora da zna šta može da se desi ako Priština ne formira Zajednicu srpskih opština, iako je to dogovoreno u Briselu pre pet godina.

- Vučić i ja jedino znamo kako je došlo do Briselskog sporazuma. I ne bih ga nikad potpisao da nije bilo ZSO. Pet godina ne žele da to realizuju, a čak (kosovski premijer Ramuš, prim. aut.) Haradinaj kaže da još nije ni pročitao sporazum. Ako oni to neće, onda ni Srbija nema nikakve obaveze. To je osnovna stvar kod svakog sporazuma, odnosno ugovora - kaže šef diplomatije i podseća da je imao više od 40 sastanaka sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem i bivšom visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost:

DAČIĆ: Vučić treba da povuče potpis s Briselskog sporazuma

- I kako možete da se osećate kad pet godina nakon toga nema ništa od ZSO, nego prevareno.

Dačić je, naime, kako je Kurir juče pisao, ocenio da je Vučić previše tolerantan u vezi s tim što Priština ništa nije uradila u vezi sa formiranjem ZSO i najavio da će šefu države predložiti povlačenje potpisa sa Briselskog sporazuma, što bi značilo povratak srpskih institucija na KiM. Njegov predlog naišao je na oštre reakcije, a potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović nedvosmisleno je poručila da se ne slaže sa šefom diplomatije - ocenila je da Vučić trpi pritiske i da treba da ima podršku, što se ne čini izjavama kao što je Dačićeva.

Dosta je laži



- Rekao sam da neću da otežavam Vučiću, niti mu odmažem, ovo jača njegovu poziciju, jer EU mora da zna šta može da se desi ako ne formiraju ZSO. Ne kritikujem Vučića, jer on svima u EU sada može da kaže šta narod misli o svemu tome - dosta više sa poniženjima i nemojte da nas lažete i varate. Kad ćete da formirate ZSO? Ako nećete, OK, nema više sporazuma i naših obaveza! A Zoranu bih pitao zašto malo-malo obilazi gradilišta i upozorava one sa kojima imamo ugovor na ispunjenje obaveza, preteći penalima i raskidom ugovora? I u pravu je, a ovde nije u pitanju put ili tunel, u pitanju je Kosovo - uzvratio je Dačić i dodao:

- Svi mi moramo da stanemo iza Vučića i njegovog čvrstog odbijanja da prizna Kosovo, da znaju da iza toga stoji ceo narod, a ne da Vučića ostavljamo samog pred raznim pritiscima. To je moj cilj, da EU i Priština znaju da njihove laži i prevare moraju imati kraj.



Da li je realno



Dačić nije želeo da otkrije da li se video ili čuo sa šefom države od subote, kada je najavio da će mu predložiti poništenje Briselskog sporazuma, i kako je šef države reagovao na tu inicijativu:

- Neću to da pričam. I ne pričam ja ovo prvi put. Ne bi bilo Briselskog sporazuma bez ZSO, pa hoće li to da formiraju ili neće, neka se izjasne.



Nekadašnji šef pregovaračkog tima za razgovore s Kosovom Borko Stefanović kaže da Dačićeva inicijativa nije realna.

- To se neće dogoditi. Naša spoljna politika je okrenuta uspostavljanju jačih veza s Briselom i Vašingtonom. Poništenje sporazuma značilo bi lom naše spoljne politike i ova vlada ne bi mogla da opstane - ocenjuje Stefanović.



Dragomir Anđelković BEZ VELIKIH POSLEDICA

Analitičar Dragomir Anđelković kaže da Dačićev predlog nije besmislen, već upozorenje Albancima i međunarodnoj zajednici: - Posledice ne mogu biti dramatične. Eventualno bi bio usporen proces evropskih integracija. Ne treba zanemariti ni činjenicu da jača snaga Rusije i Kine i da Zapad sigurno neće rizikovati da nas odgurne i prepusti tim silama.

Jadranka Joksimović OČEKUJEMO DA EU OMOGUĆI STVARANJE ZSO

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da Beograd očekuje jasnu i snažnu obavezu EU da omogući stvaranje ZSO prema sporazumu. - U ovakvim situacijama se jasno povlači razlikovanje u ponašanju ozbiljne evropske države kao što je Srbija od neuspelih „država projekata“ kakva je tzv. republika Kosovo. Tek ćemo videti pozitivne rezultate odgovorne Vučićeve državničke rešenosti da dijalogom i poštovanjem obaveza pomogne zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku EU, čiji je deo i Briselski sporazum, jer je i Ketrin Ešton svojevremeno potpisala isti.



Biljana Bojić

