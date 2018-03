ŠARČEVIĆ O REKONSTRUKCIJI VLADE: Neću se nikom udvarati DA BIH OSTAO MINISTAR!

Mladen Šarčević, ministar prosvete, tvrdi, u susret predstojećoj rekonstrukciji Vlade, da mu mesto u kabinetu Ane Brnabić nije nikakav prioritet u životu, te da ga, s obzirom na bogatu karijeru van politike, savršeno ne interesuje da li će ostati u Nemanjinoj 11.



Još nije poznato da li je premijerka Ana Brnabić uspela da „uhvati“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića kako bi s njim porazgovarala o rekonstrukciji Vlade, kao što je najavila pre sedam dana, ali je zato ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kazao u intervjuu za Kurir da pretpostavlja da će prekomponovanje Vlade biti gotovo za mesec dana.



Ne potresa se



Većina ministara sa kojima smo kontaktirali s pitanjem da li se boje da bi mogli da budu smenjeni nije odgovorila na SMS, osim Jadranke Joksimović, ministarke zadužene za evropske integracije (vidi okvir), i Šarčevića, koji je priznao da ga seča u Nemanjinoj 11 ni najmanje ne potresa.

- Čovek mojih godina i mog iskustava, rada i uspeha nema čega da se boji. Ne zbog toga da li ću biti u Vladi, meni to nije nikakav prioritet u životu, ja sam prihvatio ovu ulogu da nešto pomognem državi ako mogu i znam, a ako neko zna bolje ili ja to nisam dobro uradio za ovo vreme, onda ja to ne moram da budem - kaže Šarčević i dodaje:

- Imam svoj posao i karijeru i bez ovoga, i to mnogo uspešnu međunarodnu i domaću, tako da nemam razloga da se bojim ničega sem, ne daj bože, neke bolesti sebi i porodici. Nisam političar, savršeno me ne interesuje da li ću biti član Vlade na taj način da ja sad treperim, udvaram se... Ako sam časno uradio svoj posao dosad, tu sam, ako ne, baš me briga. Ustajem ujutru, da l‘ ću da idem na moj posao ili u Nemanjinu... To je tako. Iskren sam. Možda neki ministri koji imaju drugačiju karijeru moraju drugačije, ja ne moram. Imam tu slobodu da mogu da budem kreativan sam za sebe. To treba da zaslužite, ceo život da radite na tome.



Ko ulazi u Vladu



Kurir je, podsetimo, pisao da bi kabinet Ane Brnabić uskoro mogao biti osvežen s najmanje četiri nova ministra - aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali preuzeo bi resor privrede od Gorana Kneževića ili finansija, gradski menadžer Goran Vesić planiran je za ministarstvo infrastrukture, koje bi bilo izdvojeno iz sadašnjeg resora Zorane Mihajlović. Za ministarku kulture viđena je aktuelna šefica Skupštine Maja Gojković. Takođe, fotelja se drma i ministru sporta Vanji Udovičiću.



Brnabićeva je najavila da će što pre s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o promenama u Nemanjinoj 11.



K. BLAGOVIĆ

Jadranka Joksimović SVE NA PREDSEDNIŠTVU

Jadranka Joksimović je navela da nije upoznata s dosadašnjim razgovorima Vučića i Branbićeve o rekonstrukciji, ako ih je bilo, a da se zna procedura u stranci. - Predsednik stranke će izaći s temom na Predsedništvu, pa ćemo svi reći šta mislimo - navela je ministarka zadužena za evropske integracije.

