KURIR TV UŽIVO SA ANDRIĆEVOG VENCA Predsednik Vučić: Čuo sam se sa Markom Đurićem, biće primljen u neku od beogradskih bolnica! Srbija preko ovoga NEĆE PREĆI!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u zgradi Predsedništva Srbije održao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost nakon koje se obratio javnosti.

Kurir TV uživo prenosi konferenciju za medije sa Andrićevog venca

21.27 - Odgovarajući na pitanja predstavnika medija, Vučić je objasnio da će i ubuduće srpski zvaničnici poštovati propise potpisanih sporazuma kada su posete u pitanju.

foto: Damir Dervišagić

"Zamislite veliku silu?! Poslali su magarce sa šok-bombama na goloruki narod da kažu "Mnogo smo jaki!" Pitaćemo i Pacolija od kad je to postao veliki cenzor i od kad to verbalni delikt uvodi kao uzrok zabrane ulaska na KiM. Ljudi u Srbiji ne treba da budu uplašeni, mi nismo slabi kako se to nekima čini, već ne želimo da svoju snagu pokazujemo. Čestitamo vam, veliki heroji, mnogo ste jaki, ali tiha voda breg roni, videćemo šta će biti na semaforu na kraju i ko će dobiti crveni karton", izričit je Vučić, koji se u nastavku zapitao javno i zašto nije uhapšen Nikola Selaković, ako navodno nije bilo poštovanja zakona.

foto: Damir Dervišagić

Naveo je da je jedini nalog bio uhapsiti Marka Đurića i tako poniziti Beograd, kao i da će odgovor Srbije biti u skladu sa političkim sredstvima. Osvrnuo se i na razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, istakavši da o detaljima dijaloga neće javno govoriti.

21.20 - Predsednik Vučić je u nastavku pozvao srpski narod na KiM da ostane miran, jer, kako je podvukao, "teroristi neće smeti ništa da im učine".

foto: Damir Dervišagić

"Srbija nikada i nikome neće da preti, doživela i preživela mnoge pretnje i nikome neće dozvoliti da ponizi njen narod. Onaj ko misli da oružjem može da upada bez saglasnosti Srba, taj direktno ugrožava mir i bezbednost ljudi, a Srbija to neće dopustiti. Mi ćemo dati sve od sebe uvek da mir i spokoj sačuvamo, ali nikome nećemo dozvoliti da ugrozi bezbednost naših građana, ovo je za nas bio veliki nauk, a ubuduće ćemo stvari nazivati pravim imenom. Moj savet Srpskoj listi je da hladne odluke donesu odluku o ostanku u kosovskoj vlasti, nećemo uticati na to", ocenio je on.

Vučić je dodao i da su danas "albanski teroristi demonstrirali svoju moć i podršku zapadnih sila", dok će s druge strane, objasnio je "država Srbija sačuvati svoj narod i njegova ognjišta".

foto: Damir Dervišagić

"Mi smo svoje završili, sve odredbe Briselskog sporazuma koje su se nas ticale, mi smo ispunili. A videćete, čekaćemo godinama da oni formiraju ZSO, a njima to ne pada na pamet, ni njima ni onima koji ih danas podržavaju, ćute i okrivljuju Marka Đurića. Važno je da ostanemo hladne glave, na takvoj reakciji sam zahvalan i našem narodu u Kosovskoj Mitrovici što su pokazali koliko vole Srbiju", poručio je srpski predsednik.

21.05 - Na početku svog obraćanja građanima Srbije, predsednik Aleksandar Vučić istakao je da je razgovarao sa Marko Đurićem koji je, kako je naveo, na putu za Beograd, gde će biti primljen u neku od zdravstvenih ustanova.

foto: Damir Dervišagić

"Upoznaću vas sa brutalnom provokacijom, činom bezumlja i kriminalnim aktom koje su prištinske vlasti sprovele na KiM. Interesantno je što su svi mediji želeli da nas upoznaju sa tobožnjom činjenicom kako Đurić nije poštovao dogovorene procedure za ulazak na Kosovo, pa je zato uhapšen", objasnio je Vučić i potom pročitao prisutnim predstavnicima medija odrednice Briselskog sporazuma koje se odnose na proceduru prijave ulaska na teritoriju KiM.

foto: Damir Dervišagić

Predsednik je pojasnio da je Đurić prijavio svoju posetu "tri puta ranije od propisanog sporazumom", a da je kao odgovor stiglo da prijava nije u skladu sa vremenskim odrednicama.

foto: Damir Dervišagić

"Najviši zvaničnik prištinskih vlasti Badžet Pacoli saopštio je večeras da Đuriću nije dozvoljen ulaz na Kosovo jer podstiču mržnju. Pošto je srbija poštovala sve bilateralne sporazume, Đurić i Selaković su se pojavili na skupu u Mitrovici, skupilo se 50-ak ljudi koji su mirno sedeli i slušali šta imaju jedni drugima da kažu. pre toga imali smo informacije da teroristi u uniformama specijalnih jedinica koji su pošli da pokažu da, uz direktnu podršku EULEKS, mogu da zauzmu sever Kosova. Bacali su šok-bombe, upali unutra i uhapsili Marka Đurića, valjda zato što im je 3 puta, u skladu sa sporazumima, pisao pisma. Ne sviđa im se šta on misli o njihovoj terorističkoj državi. Tukli su ga naočigled svih, a mi ćemo sve snimke dostaviti javnosti kako bi se videlo kakvo je brutalno prebijanje bilo u pitanju. Čak su ga izveli i na centralne ulice Prištine, znajući da će ga naterati da ga sprovedu u Srbiju, valjda kako bi ga ponizili, a ponizili su samo sebe, ne znaju koliko su jadni i bedni ispali. Ali preživeo je Marko i to, preživeće i teže stvari u životu, ali mi preko ovoga nećemo preči. Svi koji su učestovali u batinjanju, odgovaraće pred sprskom vlašću", naveo je ogorčeno Vučić.

foto: Damir Dervišagić

Sednici, koja je trajala sat i po vremena, prisustvovali su premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministarka pravde Nela Kuburović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, direktor BIA Bratislav Gašić, republički javni tužilac Zagorka Dolovac...

1 / 17 Foto: Marina Lopičić

Podsetimo, pripadnici interventne jedinice Kosovske policije priveli su danas popodne, nešto posle 17.30 sati, direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića. Đurić je uhapšen u sali Mitrovačkog dvora, gde je upravo bio počeo razgovor u okviru unutrašnjeg dijaloga o KiM.

foto: AP

Kako su građani Mitrovice pokušali da spreče ulaz u zgradu, kosovska policija bacila je šok bombe.

Nakon toga su ušli i odveli Đurića.

foto: RTS

Zajedno sa Đurićem uhapšen je i njegov saradnik Željko Jović, koji je povređen u pokušaju da se odupre privođenju.

(Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić)

