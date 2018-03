BEOGRAD - Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je danas na Andrićevom vencu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i predstavnicima Srpske liste, nakon čega se obratio javnosti.

12.46 - Đurić je u nastavku podvukao da predsednik Vučić nije u petak u Briselu dozvolio da se "siktanjem" razgovara sa našim predstavnicima koji su želeli da obesmisle dijalog.

On je potom reč prepustio predstavnicima Srpske liste, pre svega Goranu Rakiću.

"Svedoci smo da posle ovog terorističkog napada na goloruki srpski narod mi, kao legitimni predstavnici srpskog naroda na KiM, ne možemo biti nemi i nećemo biti više ikebana. Ono što se juče desilo je za svaku osudu, ne znam koju bih još reč upotrebio. Povod je možda bila Markova bela košulja ili jednobojno odelo. Srpska lista će izaći iz Vlade privremenih institucija i sa novonastalom situacijom smo upoznali predsednika Vučića. Poručujem svim Srbima, braćo i sestre sa KiM, imamo podršku Vlade Srbije! sutra ćemo u Kosovskoj Mitrovici održati sednicu skupštine svih 10 opština sa većinsko srpskim stanovništvom i izneti predlog da se 10. aprila formira ZSO. Predsednik Vučić je s time upoznat i on je rekao da nas podržava", poručio je Rakić i zamolio Srbe sa KiM da ne idu u vojsku koju albanci nameravaju da formiraju u južnoj srpskoj pokrajini, naglasivši da ne sme nikada "udariti brat na brata".

12.32 - Ovo je prvo Đurićevo pojavljivanje pred medijima nakon stravične torture koju je tokom jučerašnjeg dana preživeo u Kosovskoj Mitrovici, hapšenja, saslušanja u Prištini i potom proterivanja sa teritorije južne srpske pokrajine preko administrativnog prelaza Merdare.

On je na samom početku istakao da su "albanski separatisti u Prištini, uz podršku zapadnih krugova, na brutalan i nasilan način napali naš narod na severu KiM sa jasnim ciljem - da nasiljem i terorom, do zuba naoružanom falangom, zauzmu sever KiM".

"Ponosan sam na građane koji su se goloruki i na miran, gandijevski način suprotstavili teroru i nisu odustali od borbe za svoje domove. Više od 70 sati pre skupa smo poslali najavu, ovo govorim zbog srazmere laži koje govore. To je razularena teroristička banda, vodili su me kao psa, vukli za kravatu po zemlji, misleći da tako mogu da ponize i mene i srpski narod. Ugurali su me u transporter, udarali me..., Ja sam dobro, nisam loše, dobio sam nekoliko udaraca, jedan deo ne osećam. Pravili su sa mnom selfije, pretili mi nožem, pevali "alahu ekber", bacili me u neki podrum. Da nije bilo jednog telefonskog poziva, teror bi se nastavio, ali se hvala bogu nastavio. ponosan sam na srbe koji nisu poklekli niti će, nastaviće da se bore za svoja prava", objasnio je on.

Kasno sinoć Đuriću je ukazana prva medicinska pomoć u Krušumliji, nakon čega je prebačen za Beograd i zbrinut u Kliničkom centru Srbije.

Podsetimo, pripadnici zloglasne albanske specijalne jedinice ROSU juče popodne su upali u Mitrovački dvor gde je u toku bila konferencija šefa Kancelarije za KiM Marka Đurića i generalnog sekretara predsednika republike Nikole Selakovića, a snimci batinanja, šok bombi i gaženja golorukih građana ubrzo su obišli svet.

