JEZIVA SVEDOČENJA SRBA KOJE SU SPECIJALCI TUKLI SINOĆ NA KOSOVU: Možete li da zamislite kako je kada vas neko gazi po glavi

Tek što je pet učesnika okruglog stola o Kosovu završilo svoja izlaganja, stiže informacija da su pripadnici specijalne jedinice ROSU opkolili zgradu Mitrovačkog doma. Čuje se galama, kosovski policajci bacaju šok bombe i suzavac, a potom upadaju u salu i kreće tortura nad srpskim ministrima, poslanicima i ostalim predstavnicima Srba na Kosovu.

Ovako pričaju žrtve brutalne akcije koju je juče u severnoj Mitrovici sproveo ROSU, a u kojoj povređeno više od 30 Srba, od kojih je pet teže. Ministar poljoprivrede u kosovskoj vladi Nenad Rikalo zadobio je najteže povrede abdomena i on je noćas operisan u Kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici.

- Ne osećam se dobro - kratko je rekao Rikalo.

Preostali povređeni Srbi su sinoć ili tokom jutra pušteni na kućno lečenje. Zoran Todić, predsednik opštine Leposavić, nije želeo da ostane u bolnici uprkos savetu lekara da prenoći.

On prepričava šta se juče dešavalo u sali Mitrovačkog doma. Kako navodi, nakon izlaganja portparola Srpske liste Igora Simića, određena je pauza, pošto je stigla informacija da su specijalne jedinice ROSU opkolile zgradu.

- Čula se vika, a onda i eksplozija. Krenuo sam prema vratima da vidim šta se dešava, ali su upali specijalci, bacili šok bombu i suzavac. Pošao sam unazad i osetio udarac u leđa. Dvojica su me "opalili", verovatno puškom i oborili me na pod. Primetio sam siluetu, kad me je jedan od njih šutnuo nogom u glavu. Pokušao sam da im se obratim, ali nije vredelo. Možete li da zamislite kako je to kada vas neko gazi po glavi, dok ležite. Čisto iživljavanje - priča Todić.

On kaže da je u nekom trenutku video jednog novinara kako leži pored njega i ministra Dalibora Jevtića kako pokušava da smiri situaciju.

- Kosovski policajci su, međutim, dizali galamu, vikali na albanskom, lomili stolove i stolice. Bolovi će da prođu, ali ta slika će zauvek ostati - ističe Todić.

Kroz sličnu torturu je prošao i Ivan Milojević, savetnik premijera Kosova i direktor Kancelarije za pitanja zajednica. On kaže da se pred kraj izlaganja Simića čula galama spolja i da je nekoliko momaka u tom trenutku utrčalo u salu.



- Krenuo sam prema izlazu, sa idejom da pomognem narodu napolju. Nisam mogao da se probijem, vrata su bila blokirana, jer su okupljeni Srbi hteli da onemoguće pripadnicima jedinica Rosu da uđu unutra. Nakon bačene šok bombe i suzavca, jedan broj ljudi ušao je u salu, a potom su upali i specijalci - priča Milojević.

Pošto je bio odmah blizu vrata, specijalci su ga oborili na zemlju, a potom udarali kundacima, cevima i nogama.

- Iako sam izvadio legitimaciju, besomučno su me udarali u glavu, leđa i lopatice. Smenjivali su se njih četvorica. Mislim da su mi pukla rebra, ali to tek treba da se utvrdi nakon skenera. Povređeno mi je i oko - kaže Milojević.

Predstavnici Srba koji su bili u sali nisu imali oružje i slušali su naređenja pripadnika ROSU. Tačnije, svi osim Nebojše Milanovića, odbornika u Mitrovici i direktora Visoke ekonomske škole u Leposaviću.

Kako prepričava, nakon upada specijalaca i bačenih šok bombi svi prisutni legli su na zemlju, ali on nije.

- Psovali su nam srpsku majku i pitali gde je oružje. Ja nisam hteo da legnem na zemlju niti da podignem ruke. Zašto? Pa ništa loše nismo uradili. Video sam da pored mene leži Todić. Hteo sam da mu pomognem, ali su njih četvorica skočila na mene i tukli me kundacima i nogama. Ostao sam da ležim na podu neko vreme, a potom sam seo na stolicu - kaže Milanović.



On dalje priča da je video da su vezali Marka Đurića, da su mu stavili kapuljaču na glavu, iako ni reč nije rekao.

- Kleknuo je, a oni su ga tako vukli. Pitao sam ih zašto to rade, ali njih ni za šta nije bilo briga - navodi Milanović, koji je od udaraca dobio podlive krvi po telu i glavi. Iz bolnice je izašao jutros.

Potpredsednik kosovske skupštine Slavko Simić jedan je od retkih učesnika okruglog stola koga pripadnici specijalnih kosovskih jedinica nisu dirali. Dan posle njihovog iživljavanja, kaže da su gotovo sve njegove kolege dobile bar jedan udarac, da su bacani na pod i šutirani.



- Bilo je užasno. Lomili su sve pred sobom. Kada su prepoznali Marka Đurića i odveli ga, nisu stali. Nastavili su da se iživljavaju nad ostalim Srbima u sali. Nekima su stavljali čizmu na glavu. To ni u filmovima nisam video - svedoči Simić.

On dodaje da su pripadnici ROSU psovali majku srpsku, Srbiju, a čulo se i "Alahu ekber".

- U jednom trenutku su izašli, ali su nakon nekoliko minuta opet vratili i nastavili sa iživljavanjem. Hteli su da nas ponize - zaključuje Simić.

Nakon traumatičnog iskustva koje su imali, predstavnici Srba sa Kosova bili su na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Doneta je odluka da izađu iz Vlade Kosova i sami formiraju Zajednicu srpskih opština.

Povodom nasilja specijalnih jedinica ROSU, doneta je odluka da sutra u 12.44 bude održana sednica Skupštine četiri srpske opštine na severu KiM - Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog potoka.

(Kurir.rs/Blic, N. Latković)

