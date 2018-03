(VIDEO) MARKO ĐURIĆ: Iskreno, još nisam pogledao snimke hapšenja i ne mogu... Nisam se obrukao, nisam im dao da vide moj strah... U tom transporteru mislio sam na naše ljude u Mitrovici i na moju decu

BEOGRAD - Šef Kancelarije za KiM Marko Đurić, koji je prekjuče uhapšen i brutalno pretučen u Kosovskoj Mitrovici, jutros je otkrio da još nije pogledao snimke vlastitog hapšenja.

Gostujući u jutarnjem programu TV Pink, Đurić je rekao da lično ne može još ni da ih pogleda dok se sve to ne slegne.

On je opisao kako je izgledao divljački upad u Mitrovački dvor, da je to bilo varvarsko divljanje za koje nije bilo nijednog razloga, da su ljude koji su se tamo okupili da razgovaraju o budućnosti Kosmeta ti teroristi tukli i udarali kundacima kao životinje, da su ih šutirali i gazili... On je naglasio da je jedini i isključivi cilj svega toga što se dogodilo bio taj da se zastraši srpski narod na Kosmetu i da se naši ljudi nateraju da odu odatle, da napuste Kosovo...

- Sećam se da su me vezali, vukli na kolenima do tog oklopnog transportera, tu je iživljavanje pojačano, držali me za kosu i glavom mi udarali o vrata transportera i samo je dizali kad su pravili selfije, a onda su, kad su izašli iz Mitrovice, presrećni što je tako, počeli da pevaju Alahu ekber, gurali mi kalašnjikov u stomak, cev držali na mom stopalu... Pomirio sam se u tom trenutku da sam u rukama ljudi koji su spremni da našem narodu rade i nastave da rade ono što su i ranije ranili... Kada su završili to pevanje jedan od tih terorista je izvadio nož i napravio potez (pokazao rez nožem preko svog vrata) i pokazao mi šta sledi...

U transporteru nisam pružao otpor...

Kad smo stigli, po dužini vožnje sam shvatio da smo u Prištini, nisam mogao da hodam jer su me povredili dok su me vodili u transporter, pa su me samo bacili na zemlju iz transportera... i tamo je stajala razularena masa, snimajući sve to telefonom i vičući i urlajući, spremna na linč... Vukli su me za tada već blatnjavu kravatu koju ću inače čuvati čitav život da me podseća na šta su neki ljudi spremni.... U toku puta jedan terorista mi je ubacio dva prsta u usta i vukao me tako za lice... - ispričao je Đurić dodajući da je zadovoljan što se nije obrukao, što ti teroristi nisu videli njegov strah niti suze u njegovim očima jer ih nije ni bilo.

Đurić je ispričao i šta se dešavalo na prelazu Merdare...

- Bilo je kao u filmovima, stavili su mi tu razvezanu kravatu i terali me da hodam prema srpskoj strani - rekao je Đurić govoreći o trenutku deportacije. Na pitanje šta mu je prolazilo kroz glavu u podrumu u kojem su ga držali u Prištini, on je rekao da je to bilo nešto što je ličilo na nekakvu policijsku stanicu gde je pretres bio brutalan, ali gde je potom usledio jedan telefonski poziv posle kojeg se sve promenilo jer im je "očigledno bilo predočeno" šta može da se desi ako nastave tako.

- Ja sam ubeđen da je ovo čist terorizam i da su to teroristi... teroristička banda... neki su se i hvalili ožiljcima iz rata... U transporteru nisam pružao nikakav otpor i nisam znao gde me vode... U tim trenucima mislio sam na naše ljude u Mitrovici, tamo su zverski tukli i žene, i iskreno mislio sam da su tog dana tamo pobili naš narod... i mislio sam na svoju decu... imam dve ćerkice od dve i po godine i osam meseci... Ali nisam ja tu važan, važan je naš narod tamo - ispričao je Đurić dodajući da je primopredaja na Merdaru ličila na primopredaju ratnih zarobljenika ali da ne želi da priča o tome...

Đurić je uživo na TV pokazao i prepisku kojom je uredno, nekoliko dana ranije i u nekoliko navrata, a poslednji put u ponedeljak bio najavljivan njegov dolazak...

Đurić je rekao i da mu je drago što nije poneo mobilni telefon sa sobom pa tako nisu mogli ni da dođu do njegovog broja, njegove porodice, važnih poruka...

