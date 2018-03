NENAD RIKALO: Hapšenjem Đurića su hteli da nas ponize

Ministar u kosovskoj vladi Nenad Rikalo, koji je povređen tokom brutalnog upada kosovskih specijalaca i hapšenja Marka Đurića, smatra da je cilj te akcije bio da ponize Srbe.

Njega su, kaže, udarali, iako se jasno predstavio i pokazao legitimaciju.

"U trenutku kada smo svi bili u sali i kada smo dobili informaciju da su ROSU jedinice ispred sale, ja sam krenuo ispred, nadajući se da će me oni prepoznati i da ću svojim autoritetom smiriti situaciju", izjavio je Rikalo za RTS.

Kako je kazao, kada je stigao na ulaz, već su bile ispaljene šok-bombe i biber-sprej i nije više bilo mogućnosti da se situacija smiri.

"Oni su ušli unutra, masa ljudi je počela da beži. Ja sam se predstavio da sam ministar. Policajac mi je naredio da kleknem. Prvo me je udario rukom pozadi, sledeći udarac sam dobio kundakom u leđa. I onda sam pao na zemlju i onda su počeli da me šutiraju. Mislim da sam se jasno predstavio i pokazao legitimaciju, ali to nije ništa pomoglo", rekao je Rikalo.

Ističe da je dobio najviše udaraca u grudi, na mestima gde su rebra, jetra i pankreas.

Rikalo se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi zbog zadobijenih povreda, ali kaže da njegov oporavak ide nabolje.

