(FOTO) SVAĐA BILJANE I AIDE ZATRESLA MREŽE: Ono što je spisateljica rekla bivšoj poslanici skroz je brutalno!

Nedavno je osnovan Savet za kreativne industrije, a među članovima se našla i književnica i bivši kandidat LDP za gradonačelnika Biljana Srbljanović.

Ovo je, očigledno, skrenulo pažnju bivšoj članici predsedništva PSG Saše Jankovića Aidi Ćorović, koja je bila i poslanica u DS. Ona je to komentarisala i na Fejsbuku.



"Jesu li stvarno Biljana S. i Andrej N. u tom nekom državnom telu za kreativne industrije i prose*avnaje? Molim vas da demantujete ovu vest, dragi ljudi, jer sam već spremila kese s govnima...", napisala je Ćorović na svom Fejsbuku.



Međutim, Srbljanovićeva joj nije ostala dužna.

"Nisam članica vladinog tela, jer vladino telo ne postoji. Postoji savet Ane Brnabić, i tu jesam članica za oblast pozorišta i izvođačke umetnosti, za koju sam ekspert, barem mnogo ozbiljniji nego ti za svoju oblast, ma šta ona bila. Zatim, ako ćemo oko toga da impliciraš da sam nešto plaćena, Aida, to je bezobrazno i mnogo ružno, to tvoje alkoholičarsko učitavanje sopstvenih motiva zbog kojih si preletala od stranke do stranke, a sve pljujući Peščanik jer ti diraju Tadića kod koga si bila na sinekuri, sve pravdajuči ponižavanje Srebrenice i poziva na rat sa Kosovom, a da si pre toga sekla svaku arteriju na Čedu, dok tu nisi izvukla materijalnu i ličnu korist, pa se najedila i pošla dalje u poteru za finansiranje rakije i bekrije. Mislim ovako da ti direktno kažem: je*i se ti malo sa svojim uvredama iza leđa, sa onim što pišeš u privatnim prepiskama, sa onim čime se protiviš građanskoj Srbiji, a u ime sinekure Demokratske stranke, pa kad preveslaš kod Jankoviča i tamo ne dobiješ ono što si računala, onda nastavljaš da veslaš dalje, a optužuješ mene, kojoj nemaš šta da pronađeš, osim da mi se iskreno i otvorenih usta diviš, za ono što sama ti radiš. Se*em ti se u Tadića, što je doveo Vučića, se*em ti se u obe te vlasti, se*em ti se u tvoje privilegije i tvoje preveslavanje, se*em ti se u tvoju nezahvalnost što sam te branila kada niko nije, se*em ti se u tvoje nepoštenje da pljuješ Peščanik i blokiraš da dobiju nagradu, a javno da se ližeš s onima što misle da su za Nobela za mir što čitaju taj isti Peščanik i tvituju o tome, serem ti se na tvoj integritet, na političku misao, na sve partije u kojima si bila, na sve plate koje si tom prilikom naprimala i na tvoje zanimanje, koje ne znam šta je, kao i na izbor pića koje te hrabrom čini. Aj sad zdravo, Aida i da ne zaboravim: serem ti se i u tebe", napisala je Srbljanovićeva.

Huh,puh. Nekako mi dodje milo sto se povukoh iz “javnog zivota”. Zar bas sve mora u duhu svinjformera, majka mu stara? A nekada su polemike obavezivale na visprenost, lucidnost, intelektualno “nadgornjavanje”... pic.twitter.com/3yhuOxK9AM — Srdjan Dragojevic (@srdjandrago) March 27, 2018

(Kurir.rs)

Foto: Beta/Ana Dokučević, Aleksandar Jovanović

Kurir

Autor: Kurir