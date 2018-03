RUŽIĆ PRED POSLANICIMA U SKUPŠTINI: U toku unapređenje katastra i pravnog okvira koji uređuje tu oblast

BEOGRAD - Deo opozicije smatra da je dobro da se donese Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka ali ukazuje da nisu ispunjeni svi preduslovi za to, naročito oni koji se tiču katastra, dok ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić kaže da je u toku unapređenje katastra i pravnog okvira koji uređuje tu oblast.

Ružić je, govoreći pred poslanicima u Skupštini, rekao da je se taj zakon donosi za sve geoprostorne podatke, a ne samo za katastar.

Podsetio je da je Evropska komisija pozitivno ocenila predlog tog zakona i nameru Vlade Srbije da u svim sferama društvenog života uvede red.

Sonja Pavlović iz Kluba samostalnih poslanika je u diskusiji o ovom zakonu rekla da je ideja bila dobra ali da je on loše napravljen, dodajući da bi bilo dobro da se uvede taj zakon, ali da, međutim, nisu ispunjeni preduslovi za to.

"Nije urađen komasacioni premer, premer vodova, topografski premer, premer državne granice. Mi nemamo definisanu pravu prostornu definiciju Srbije", rekla je ona i dodala da su u tranzacionom periodu velika sredstva data za sređivanje katastra.

foto: Tanjug/Rade Prelić

Kako kaže, tada je napravljena fatalna greška time što se zemljišne knjige nisu "uparile" sa katastrom, zbog čega ima stotine hiljada nerešenih predmeta.

"To znači da se faktičko stanje na terenu ne poklapa sa katastarskim stanjem", rekla je Pavlović.

Objašnjava da je dobro da se uvede zakon kada se ti preduslovi ispune, a zatim da se obavi restitucija i da se ljudima vrati oteto.

Pavlović je rekla da će ovaj zakon uvesti red, ali ne sada.

"Jednog dana ovaj zakon će izglasati vladajuća većina, kad budu sređeni preduslovi, a to su katastar, restitucija, supstitucija i sve ostalo što ide pre toga...2020. je godina u kojoj ovaj zakon u punoj formi treba tek da zaživi u EU, a gde smo mi, videćemo", rekla je ona.

Ministar Ružić na to rekao da je upravo u toku unapređenje katastra i pravnog okvira koji uređuje tu oblast, podsetivši da smo u obavezi da to ispunimo do 2021.

"Mi to radimo danas, jer mislim da neke stvari ne treba ostavljati do zadnjeg roka. Ne radimo brzopleto već na vreme i na pravi način", rekao je Ružić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug, Rade Prelić)

Kurir

Autor: Kurir