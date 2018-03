DUŠKO KOVAČEVIĆ OGORČEN NAKON ZAOŠTRENE SITUACIJE NA KOSOVU: Dosta je bilo ratova na Balkanu! Što dalje od strahota!

Poslednji događaji na Kosovu i Metohiji su duboko uznemirili građane Srbije i sve ljude najiskrenije željne da se na ovim prostorima Balkana ne poteže oružje i ne raspiruje mržnja, koja obično eskalira u rat, komentariše najnovije događaje u Kosovskoj Mitrovici akademik i dramski pisac Duško Kovačević.

foto: Aleksandar Jovanović

"Ratovi, ratovanja i ratna stradanja svakom iole normalnom čoveku su najveći i najužasnji strah od koga se oduvek, a pogotovo danas, beži negde, bilo gde...Što dalje od strahota", kaže Kovačević. On ponavlja ono što je govorio i devedesetih.

(VIDEO) OBELODANJENA TAJNA VUČIĆEVOG POZIVA PRIŠTINI KOJI JE PROMENIO SVE: Rekao sam im imate rok do pola 8! Evo šta se dešavalo posle hapšenja Marka Đurića

"Ne ponovile se nikada više te godine. Svaki razgovor, makar on bio i loš, bolji je od dobrog rata. To se i sada mora ponavljati svakog dana i svakog časa, između ostalog i zato što u ratovima ne stradaju oni koji su ga izazvali, strada samo sirotinja, obični ljudi kojima je goli život sve što imaju. I nemojmo im oduzimati i to malo sirotinje", kaže Kovačević.

foto: Aleksandar Jovanović

Ratna stradanja su nešto što je obeležilo 20. vek u Srba.

ANA BRNABIĆ: ZSO nije kompenzacija za Kosovo u UN, Brisleski sporazum potpuna pobeda Srbije

"Ako je neko zaboravio: u 20. veku smo imali šest ratova, tri balkanska, dva svetska i jedno bombardovanje kao čašćavanje za ispraćaj 20. veka i drugog milenijuma", ironično podseća akademik.

(Kurir.rs/Tanjug/Blic/Foto: Aleksandar Jovanović)

Kurir

Autor: Kurir