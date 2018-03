(VIDEO) DA SE NE LAŽEMO O KOSOVSKOJ KRIZI Drecun: Još 20 država povlači priznanje Kosova

Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun u emisiji "Da se ne lažemo", autora Ratka Femića, izjavio je da će ubrzo 15 do 20 država da povuku priznanje Kosova.

Milovan Drecun je napomenuo da Priština uz pomoć nekih zapadnih država pokušava da suzi manevarski prostor.

Prema njegovim rečima Kosmet je stavljen u kontekst geopolitičkog sučeljavanja Zapada sa Rusijom.

"Najlakše je Srbiju destabilizovati preko Kosmeta. Jaka Srbija ne može da se ucenjuje kao što je rađeno godinama unazad", ponovio je Drecun.

Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju istakao je da sve što Priština radi je usmereno na to da Beograd odustane od dijaloga.

"Jačanje dijaloga jača i poziciju Srbije, što Prištini ne odgovara, pa je njima u interesu da se dijalog marginalizuje", govori Drecun.

On napominje da kada mnogo ojačate, onda međunarodna zajednica hoće malo da vas obuzda.

foto: Kurir

Osvrnuvši se na nedavno hapšenje Marka Đurića na Kosovu i Metohiji, Drecun tvrdi da NATO i EULEKS nisu odreagovali i da su bili nemi posmatrači.

"Srbija ima kapacitet da preko srpskog naroda na severu Kosova zaustavi svaku njihovu banditsku jedinicu", tvrdi Drecun dodavši da je upravo to ne reagovanje NATO i EULEKS-a zapravo potvrda da ni Zapad nije reagovao povodom nedavnih dešavanja na KiM.

Prema rečima predsednika skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju ako budemo u stalnom sučeljavanju sa SAD i NATO, oni će imati sve oštriju politiku prema Srbiji.

"Mi smo prinuđeni sa sarađujemo sa njima, uprkos tome što znamo što su zažmurili na oba oka, i podstakli Albance da urade ovo što su uradili na Kosovu i Metohiji", napomenuo je Drecun.

foto: Kurir

On dodaje da smo sa NATO i SAD prošle godine imali više od 150 zajedničkih aktivnosti, a sa Rusima oko 30.

"Da nemamo dobre odnose sa SAD na drugom planu otvoreno bi tražili od nas i vršili pritisak da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije", rekao je Drecun.

On je rekao da bi ulazak vojske na Kosovo i Metohiju bez saglasnosti SB UN značio sukob sa KFOROM i EULEKSOM.

"KFOR je taj koji mora da se stara o bezbednosti naroda na KiM i naša je aktivnost usmerena ka tome da oni to i poštuju. Ako bi oni odustali od zaštite građana, Srbija ne može da sedi i prepusti da do toga dođe", rekao je on.

Drecun ističe da Srbija i predsednik Aleksandar Vučić ozbiljnim diplomatskim aktivnostima radi na tome da zaštiti građane na KiM.

foto: Kurir

On je istakao da pretpostavlja da će doći do još nekih provokacija na Kosmetu, i da je sve krenulo od ubistva Olivera Ivanovića.

"Još nije poznat ubica Ivanovića i ne znamo da li Priština nema ili neće da informacije o istrazi podeli sa Beogradom. Iako smo rekli da nećemo krenuti sa dijalogom dok se ne pronađu ubice Ivanovića, morali smo, jer bi prekid dijaloga odgovarao Prištini", rekao je Drecun.

Osvrnuvši se na Zajednicu srpskih opština, Drecun kaže da je opravdano da Srbi izađu iz Vlade Kosova i ostanu u parlamentu da bi sprečili donošenje nekih zakona.

"Srbi imaju puni legalitet i legitimitet za formiranje ZSO", tvrdi predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.

foto: Kurir

Gost emisije "Da se ne lažemo" govori da je Beogradu poslata poruka da oni neće da formiraju ZSO i da će izazivati nove nestabilnosti.



"Mora međunarodna zajednica da reaguje, i ovi briselski pregovori nisu pregovori samo između dve države", rekao je Drecun.

Govoreći o podršci Rusije, Drecun ističe da će oni sprečiti da se progura članstvo Kosova u UN.

"Sa Rusijom imamo dobru ekonomsku i bilateralnu saradnju i strateško partnertstvo, to nije nikakvo mešanje Rusije u politiku Srbije", objašnjava on.

Osvrnuvši se na vežbu "Sadejstvo 2018" na Pasuljanskim livadama, Drecun tvrdi da vežba nije bila vanredna, kao što su tvrdili Albanci, ali i da niko nema prava da propisuje vojsci gde će da se održavaju vežbe.

Drecun je rekao da naši zvaničnici mogu da putuju na Kosmet i da ne može biti nikavih zabrana ulaska.

foto: Kurir

Mnoge zemlje će povući priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, među njima uskoro i jedna velika afrička zemlja.

"Nadamo se da ćemo tu brojku zemalja koje su priznale KiM smanjiti na 95", kaže Drecun i dodaje da ima oko 15, 20 država koje će uskoro povući svoje priznanje.

Na kraju je Drecun ponovio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova čak ni ako nam to bude uslov za članostvo u EU.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir