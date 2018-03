STRAVIČAN PLAN ZA BRISANJE ENKLAVA Vučić: Hoće da nam otmu sever Kosova! U Novom Brdu već za godinu dana imaju većinu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je jedini cilj prištinskih vlasti zauzimanje severa Kosova i Metohije! On je - komentarišući nove provokacije Hašima Tačija da Vojska Srbije može da uđe na Kosovo, ali da se vojnici neće vratiti, kao i Ramuša Haradinaja da mu je potreban sever Kosova - uzvratio da oni mogu da nastave da se sile, ali da će Beograd gledati da čuva mir i štiti stabilnost!

- Znam ja za njihove želje, znam ja za njihove namere. Oni su veliki, moćni i jaki, a njihovi sponzori još jači, tako da neka oni rade svoj posao, a mi ćemo svoj. Mi smo mali, rodoljubiv narod. Oni mogu da nas tuku i za to imaju podršku zapadne javnosti. Samo neka se oni sile, mi ćemo da gledamo da čuvamo mir i štitimo stabilnost - kazao je Vučić i podsetio da je neposredno posle incidenta u Kosovskoj Mitrovici, gde je u ponedeljak uhapšen direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić i nakon nekoliko sati mučenja predat srpskim vlastima, ukazao da je glavni i jedini cilj Albanaca zauzimanje severa pokrajine.

- Nije to nikakva tajna. Sve ostalo su izmišljene priče, priče za malu decu. Izračunali su da Srbi ne mogu da opstanu, gledaju kako da ih tiho isele. Izračunali su oni, video sam studije i za Gračanicu, u kojoj Albanci postaju većina. Tako, na primer, u Novom Brdu Albanci već za godinu dana postaju većina. I u ovoj borbi pokazalo se da je malo ljudi u Srbiji htelo da poturi svoja leđa da se ne bi zamerili albanskim sponzorima. Ja razmišljam o našoj Srbiji, zato ću uvek da govorim istinu, branim i borim se za Srbiju i naše ljude - rekao je Vučić.

Nebojša Stefanović ZA NAPAD NA SRBE PRIŠTINA IMALA PODRŠKU SPOLJA

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kazao je da je formalni nalogodavac brutalnog napada na Srbe i hapšenje Đurića vrh prištinske vlasti, ali da je podrška morala da dođe spolja - ili iz SAD ili EU, ili i jednih i drugih. - Tači i Haradinaj ništa ne bi mogli da urade da nemaju podršku spolja, te je pitanje za SAD i EU da li je ovo njihova politika. Prištinski zvaničnici kažu da ih ne interesuje ZSO, da nisu pročitali Briselski sporazum, a od međunarodne zajednice nema reakcija, ali pokušavaju Srbiju da nateraju da prizna Kosovo, što predsednik Vučić nikada neće učiniti - rekao je Stefanović i dodao da je pozadina incidenta bila zauzimanje severa KiM i proterivanje stanovništva.



Vučić je ponovio da Srbi pet godina čekaju na stvaranje ZSO, koji nije formiran ne zato što to neće Srbi, već zato što to nisu želeli Albanci i međunarodna zajednica.

- Da su oni to hteli, rekli bi „vizna liberalizacija može, ali morate da osnujete ZSO“. Oni to nisu hteli. To im nije čak postavljeno ni kao uslov. Nema ovde srpske krivice. Ovde je direktna krivica Albanaca i međunarodne zajednice. Samo što to malo ko sme da kaže. Evo, Srbija ima predsednika koji neće da se dodvorava nikome, ni Amerikancima, Nemcima, Englezima, Francuzima, niti bilo kome. Ispunite, bre, taj Briselski sporazum koji ste potpisali zajedno sa nama. Nemoj više da nas zamajavate, lažete, obmanjujete - poručio je predsednik, uz konstataciju da je Briselski sporazum važeći i mora biti ispunjen u praksi:

- I zamisli, Vučić hoće da poštuje Briselski sporazum?! Jeste videli zlikovca koji hoće da poštuje sporazum koji je potpisan?! Strašan zlikovac, za razliku od onih koji neće da poštuju ono što su potpisali, ali su mnogo dobri i veliki mirotvorci.



On je podsetio da su Tači i Haradinaj u poslednjih nekoliko dana u više navrata najavljivali da će formirati ZSO, ali je istakao da ne veruje da će držati reč.

- Znam ih dobro, odlično sam ih upoznao za ovih pet godina - šta god da kažu, slažu. Oni to ne žele, iako su to najavili pre nekoliko dana, Srbe još nisu ni pozvali na razgovor. Ako su opet slagali, šta onda više hoćete od nas?! Da sebi otkinemo ruku i nogu i kažemo „evo, ispunili smo mi nešto umesto vas“. Ne razumem šta još treba da uradimo. Nadamo se da će neko iz sveta da ih natera. Valjda ne mogu da lažu ceo svet na tako očigledan način - zaključio je Vučić.

Aleksandar Vulin TAČI ĆE PUZITI PRED VS AKO BUDE POTREBNO

Ministar odbrane Aleksandar Vulin je brutalni napad na Srbe u Mitrovici i hapšenje Đurića okarakterisao kao teroristički napad i ocenio da predsednik Vučić ima strpljenja, a da bi on lično na to odgovorio pokazivanjem snage: - Ali je Vučić bio tu da kaže da postoji diplomatija. Bio je u pravu. Međutim, važno je da poručimo - nema ponavljanja martovskog pogroma, neće biti novog „Bljeska“ i „Oluje“. Vojsci Srbije ne može niko spolja da naređuje, već jedino predsednik Srbije. Što se Tačija tiče i njegove silne hrabrosti, prošli put je pred Vojskom Jugoslavije trčao, sledeći put pred Vojskom Srbije će puziti, samo ako bude potrebno.

