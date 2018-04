VUČIĆ O KOSMETU: Zamrznut konflikt je štetan za Srbiju

Šef države kaže da se dijalog Beograda i Prištine može nastaviti jedino ako se prethodno implementira sve potpisano iz Briselskog sporazuma Vučić: Napad na Marka Đurića režiran? Nema u Srbiji 83 odsto idiota koji bi u to poverovali

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da se proces dijaloga Beograda i Prištine ubuduće može nastaviti jedino po principu: da se najpre ispuni dogovoreno, pa se razgovor nastavlja!

Milan Antonijević, Jukom STATUS KVO NIJE REŠENJE Predstavnik Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević poručio je na skupu da se mora prevazići strah od dijaloga i da zamrznuti odnosi i status kvo nisu rešenje ako se želi poboljšanje života Srba na Kosovu. Kako je rekao, sloboda izražavanja mora biti garantovana svima, pa i ljudima u Kosovskoj Mitrovici.

On je na otvaranju Nacionalnog konventa o EU, skupa koji je juče organizovan u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, objasnio i zašto je protiv zamrznutog konflikta, iako je većinski stav učesnika u unutrašnjem dijalogu da se očuva status kvo, odnosno da se sačekaju neke bolje prilike za nas u budućnosti. Kako je napomenuo, ta opcija, naizgled realnija, Srbiji ostavlja sve manje prostora za zaštitu svog suvereniteta u pokrajini.

- Rešavanje kosovskometohijskog problema od suštinskog je značaja za našu zemlju. U ovom trenutku imamo dve realne opcije. Jedna izgleda mnogo realnije, a to je opstanak i ostanak stanja zamrznutog konflikta. Iako je to većinski stav političke i nepolitičke javnosti Srbije, ja sam protiv takvog rešenja, ne zato što ne volim Srbiju ili ne razumem svetska kretanja u globalnoj politici, već zato što smo analizirali s nekim nevladinim organizacijama i fondovima, preko Vlade i Kancelarije za KiM, šta je to što možemo da dobijemo i izgubimo - objasnio je Vučić na skupu čija je tema bila „Rešenje kosovskog pitanja - šansa ili pretnja evropskoj perspektivi Srbije“.

Važno je rešenje



Ta analiza je, prema njegovim rečima, pokazala da protokom vremena ne dobijamo ništa, imajući u vidu naše ekonomske, socijalne, demografske, demokratske i sve druge potencijale.

- Naprotiv, bićemo u težoj situaciji. Za nas je važno rešenje, pa i posle ovako teškog trenutka po našu zemlju, u kojem se pokazalo da jedna strana želi nasiljem da rešava probleme i smatra da politikom svršenog čina može da dovede do rešenja, čiji je osnovni cilj suštinsko zauzimanje severa Kosova, jer tamo nema faktičkog suvereniteta, a računajući sve druge potencijale, ekonomske i demografske... Već su izračunali da će u svim opštinama južno od Ibra, osim Štrpca, biti većinski albansko stanovništvo za nekoliko godina - upozorio je Vučić.

Helsinški odbor za ljudska prava POTREBNA NAM JE INTEGRACIJA U DUHU EU

Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da je tokom poslednjih 10 godina postignut značajan napredak u infrastrukturi i unapređenju svakodnevnog života građanima srpske nacionalnosti južno od Ibra, pre svega zalaganjima međunarodne zajednice. - Najproblematičnija tačka od 1999. je sever Kosova. Beograd je u novijoj istoriji više puta žrtvovao Srbe van Srbije, odbijajući mirna rešenja. Nadam se da ova vlada neće ići tim putem. Srbi južno od Ibra su u izuzetno teškim okolnostima napravili napore da se integrišu u kosovsko društvo i taj proces i dalje traje, a evropske integracije su veoma značajne - naglasila je Kisićeva.



Predsednik Srbije uveren je da je opredeljenje Prištine da zauzme sever i osvrnuo se na navodna istraživanja.

- Video sam neka istraživanja i čuo da 83 odsto građana misli da je napad na Marka Đurića režiran. Zar mislite da je to realno? Nema u Srbiji 83 odsto idiota, nemoguće je da ih bude.

Nataša Dragojlović, NACIONALNI KONVENT O EU SVI IMAJU PLAN OSIM NAS

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Nataša Dragojlović rekla je da je neophodno da predsednik izađe sa platformom i planom za rešavanje pitanja KiM, jer svi ostali akteri kosovske drame imaju svoj plan i „njima ide sve po planu“. - Samo ga mi nemamo i uvek se ponašamo „nećemo, pa hoćemo i nadam se, prestaće, a neće“. Gubimo ljude, imovinu, šanse i prilike i čekamo da se svi drugi promene, ljudi, okolnosti, vlade, a mi da ostanemo isti - ocenila je ona.



Čvrste garancije



Predstavnici nevladinih organizacija ocenili su u debati da je podela KiM najgore rešenje i da treba raditi na poboljšanju uslova života Srbima stvaranjem „ZSO plus“, odnosno okvira koji pruža veće garancije zaštite ljudskih prava za srpsko stanovništvo. Vučić je zaključio da je zajednički imenitelj svih izlaganja na Nacionalnom konventu da treba da se saglasimo sa nezavisnošću Kosova, ali da je formalno ne priznamo. On je i napomenuo da su njega nazivali Hitlerom na skupovima nekih nevladinih organizacija i za to rekao da je dokaz demokratije u našoj zemlji.

Vučić o Tačijevim tvrdnjama ĐURIĆ NIJE UŠAO KOZJIM STAZAMA

Predsednik Aleksandar Vučić negirao je tvrdnje iz Prištine da je direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić ušao na Kosovo dan pre sastanka: - Marko nije ušao kozjim stazama. Čekamo neko vreme da se oni polome da saznaju kako je i kuda ušao. Mi ćemo zvanično da ih obavestimo gde je ušao. I nije ušao dan ranije kao što su govorili, i nikakvim kozjim stazama, i to je bila notorna laž. foto: Profimedia

Kosovski predsednik Hašim Tači i juče je ponovio da je Đurić na Kosovo ušao dan pre sastanaka.

