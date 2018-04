MIRA MARKOVIĆ OTKRILA: Legija hteo da otme avion sa Slobodanom! Rekao mi je: Ako ga budem vozio za Hag, SKRENUĆU NA DRUGU STRANU!

Mira Marković, supruga Slobodana Miloševića, otkriva da joj je Milorad Ulemek Legija, tadašnji komandant Jedinice za specijalne operacije (JSO), nudio pomoć kada je 2001. hapšen bivši predsednik Srbije i Jugoslavije!



Milošević je lišen slobode na današnji dan - 1. aprila 2001. u državnoj vili Mir, a tome je prethodila prava dvodnevna drama.

- Pojavi se neki Legija. To ime sam mnogo puta čula. Imao je veze s Jovicom Stanišićem, kad je bio šef DB, posle sa Radetom Markovićem, kada je to bio Rade. I on je hteo da razgovara sa mnom.

Ne sećam se šta je hteo, pitao me je otprilike šta bi mogao da pomogne. „Da ga spasete, ako možete“, rekla sam ja. On mi kaže užasnu stvar: „Ako ja budem vozio avion za Hag, skrenuću na neku drugu lokaciju.“ „Ali zašto Hag“, naivno pitam ja, „on ide samo u beogradski zatvor.“ Ovaj Legija ćuti - napisala je Markovićeva u knjizi „Bilo je to ovako“ prisećajući se dana kada je uhapšen njen suprug.

Inače, Milošević je tog dana uhapšen zbog navodnih zloupotreba službenog položaja, a država mu je dala pismene garancije da neće biti izručen Hagu. Ipak, on je isporučen u Sheveningen 28. juna 2001.

Slavica Đukić Dejanović BRIJAO SE KISELOM VODOM Slavica Đukić Dejanović, koja je bila uz Miloševića u danu kada je uhapšen, govorila je da je tada u vili Mir nestalo struje i vode, da se Slobodan brijao kiselom vodom, kao i da je hteo da pristojan ode u zatvor: - Znam da sam ga pitala zašto se ne skloni negde, bilo je prijatelja koji su mu nudili pomoć... Govorio je da neće da ode od svog naroda.



Pomenutom hapšenju prethodili su pregovori o predaji, ali i danonoćne straže pristalica i simpatizera SPS i JUL ispred vile Mir, u kojoj je Milošević boravio. Osim Markovićeve, u kući je bila i njihova ćerka Marija, pojedini članovi SPS, među kojima Slavica Đukić Dejanović i Branislav Ivković, a u ime države, kao pregovarač, dolazi tadašnji dosovac Čedomir Jovanović. Bivša šefica JUL kaže da su Jovanovića svi gledali kao zlikovca, dok je za nju on bio, kako kaže, nitkov.

- Čeda tvrdi da ako Slobodan ne pristane da ode u zatvor, biće pobijeni svi u kući. U kući tada ima oko pedeset ljudi - prisetila se Markovićeva.



Milošević je pristao da ode u zatvor nakon višečasovnih pregovora. Kako je otkrila njegova supruga, osim jednog čoveka, kompletno obezbeđenje je napustilo svog šefa Miloševića iako su mu se godinama „kleli u večnu odanost“.



Markovićeva je navela i da je ćerka Marija s pištoljem u ruci tog dana „čuvala tatu“, a kada je on poveden u zatvor, ispalila je metak u vazduh.



Hronologija UMRO NEOSUĐEN

S vlasti pao 5. oktobra 2000. Uhapšen 1. aprila 2001. Na Vidovdan iste godine izručen Hagu Suđenje počelo 12. februara 2002, branio se sam Preminuo 11. marta 2006.

