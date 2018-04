Vučić i Brnabićeva u četiri oka o Kosovu i rekonstrukciji Vlade

Kosovu i Metohiji posvećeno je najviše vremena na njenom jučerašnjem višesatnom sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekla je sinoć predsednica Vlade Ana Brnabić. Ona je naglasila da nikada do sada nije videla Vučića da je toliko razočaran reakcijama stranih partnera na poslednje događaje koji se tiču KiM.



Gostujući u Dnevniku RTS, premijerka je rekla da je situacija u vezi sa Kosmetom veoma teška.

- Ja sam takođe zabrinuta i razočarana nedostatkom reakcije naših partnera. Nisam čula nikakvu osudu, a očekivala sam da ona bude oštra - rekla je Brnabićeva u vezi s reakcijom međunarodne zajednice, dodajući da postoje saznanja kako je Priština imala apsolutnu podršku svojih partnera u tome.

- Naivno je razmišljati da Priština bilo šta radi bez svojih najjačih partnera - rekla je ona ne želeći da imenuje te partnere, jer „svi znamo ko su oni i zašto do danas nije implementiran Briselski sporazum“. Ja očekujem od EU da napravi pritisak da se Briselski sporazum implementira - kazala je predsednica srpske Vlade, podsećajući da u aprilu obeležavamo pet godina od potpisivanja tog sporazuma i da Srbija neće odustati od njegove pune implementacije.

- Predsednik vodi razgovore sa EU i SAD šta dalje možemo da očekujemo na KiM. Srbija neće odustati od svojih nacionalnih interesa, ali situacija je sve teža - rekla je predsednica Vlade Ana Brnabić.

Štetan status kvo



Dan pre ovog sastanka, Vučić je u još jednoj u nizu debata organizovanih u okviru unutrašnjeg dijaloga, ovoga puta s nevladinim sektorom, insistirao na tome da se stanje zamrznutog konflikta prevaziđe, jer održavanje statusa kvo, kako je naglasio, Srbiji može samo da šteti.

- U ovom trenutku imamo dve realne opcije. Jedna izgleda mnogo realnije, a to je opstanak i ostanak stanja zamrznutog konflikta. Iako je to većinski stav političke i nepolitičke javnosti Srbije, ja sam protiv takvog rešenja, ne zato što ne volim Srbiju ili ne razumem svetska kretanja u globalnoj politici, već zato što smo analizirali sa nekim nevladinim organizacijama i fondovima, preko Vlade i Kancelarije za KiM, šta je to što možemo da dobijemo i gubimo... Imajući u vidu naše ekonomske, socijalne, demografske, demokratske i sve druge potencijale, protokom vremena ne dobijamo ništa. Naprotiv, bićemo u težoj situaciji mi, a ne neko drugi - objasnio je Vučić na skupu Nacionalni konvent o EU.



Potpredsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović naglašava da Srbiji nikako ne odgovara situacija zamrznutog konflikta.

Geopolitičke prilike



- Čak i kada bi se geopolitičke prilike promenile, Srbija ne može da računa na povoljniju situaciju, pre svega zbog demografskih trendova na KiM, što su argumenti koje je i Vučić pominjao tokom poslednje debate s nevladinim sektorom. Unutrašnji dijalog jeste pokazao da u javnosti dominira stanovište da je bolje održati status kvo i čekati bolje prilike. Međutim, uveren sam da to nije realno. Treba insistirati na kompromisnom rešenju- smatra Đukanović.



Nevladin sektor je na pomenutom skupu imao različite predloge, ali se zdušno založio za pronalaženje rešenja kako bi, pored ostalog, Srbiji bio otvoren put ka EU, a Srbima na KiM poboljšan život i obezbeđena zaštita svih prava.



Ivana Kljajić

Odlaganje PREMIJERKA: NIŠTA OD REKONSTRUKCIJE, ČEKAJU SE BOLJA VREMENA

Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je sinoć da će „rekonstrukcija Vlade Srbije sačekati neka stabilnija vremena na Kosovu i Metohiji“. Ona je kazala da je o rekonstrukciji Vlade danas razgovarala s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da su zaključili da sada „imaju preča posla“. - U ovom trenutku nacionalno jedinstvo je ključno, što budemo jedinstveniji, bićemo jači. Realno smo u izuzetno teškoj situaciji. Dobro je da imamo predsednika koji razmišlja hladne glave - kazala je Ana Brnabić.

Premijerka je, inače, 20. marta izjavila da će predsednika Vučića, čim se vrati sa tadašnjeg puta u Brisel, zamoliti da razgovaraju o rekonstrukciji Vlade, ističući da je „rekonstrukcija neophodna kako bi Vlada funkcionisala kao tim“.

Sonja Liht UNUTRAŠNJI DIJALOG UVOD U DIJALOG DVA DRUŠTVA

Predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht smatra da je najvažnije da je konačno pokrenut razgovor srpskog društva i Srbije kao celine prema KiM. - Takav dijalog već dugo nije vođen, stvari su gurane pod tepih i odlagano je razmišljanje o rešenju za kosovski čvor. I ono što je bilo priče o tome, bilo je u uskom krugu ljudi, što nije dobro - izjavila je Lihtova i objasnila da će unutrašnji dijalog biti i uvod u dijalog dva društva.



Orhan Dragaš IMAĆEMO DOBAR, ALI NE I IDEALAN REZULTAT

Govoreći o finalnoj fazi rešavanja kosovskog pitanja, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš kaže za naš list da je pred Vučićem „posao života“. - Uveren sam da će Srbija doneti hrabre, pragmatične i dugoročno povoljne odluke, jer se ne vodi ispravljanjem istorijskih grešaka i krivih Drina koje su pravile ranije generacije političara, već su motivisane našom budućnošću i razvoju Srbije u svakom smislu. Naša pozicija je komplikovana, a ishod neće biti idealan. Dobro je što o tome predsednik Vučić otvoreno govori, jer do sada smo mnogo puta bili uljuljkivani i iščekivali idealna rešenja, što u međunarodnim odnosima nije realno. Sve dok smo uključeni u proces donošenja rešenja i dok na njemu aktivno radimo, kao što je sada slučaj, možemo očekivati dobar rezultat i ja sam siguran da ćemo ga imati, iako on neće biti idealan.

