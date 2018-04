DAČIĆ RAZOTKRIO NEKADAŠNJEG PARTNERA: Tadića je bolelo uvo za Kosovo, zavaljen u fotelju čekao presudu u Hagu!

Ivica Dačić i Boris Tadić, nekadašnji koalicioni partneri, ponovo su žestoko zaratili!



Šef socijalista kazao je juče da bivši predsednik Srbije nije mnogo mario za Kosovo, te da je donošenje važnih odluka o južnoj srpskoj pokrajini, poput odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu 2010. godine, pratio iz udobnosti svoje vile, umesto da bude na licu mesta.



Neozbiljna vlast



- Ja sam bio kod Borisa Tadića, pozvao me je da preko televizije pratimo saopštavanje te odluke. Njegovo služba je tada bila pripremila dve verzije saopštenja, u zavisnosti od odluke. Ali odluka je bila toliko loša da su oba saopštenja mogli da pocepaju. Hoću da kažem - kakva je to bila država koja preko televizije ili preko nekih drugih sredstava komunikacije saznaje šta Međunarodni sud pravde odlučuje. To govori o tome da ih nije bilo mnogo briga za to. Čak je bilo i nekih ljudi koji su govorili „Dajte da više to rešimo, da se rešimo tog Kosova“ - naveo je Dačić gostujući na TV Pink.

Međunarodni sud pravde u Hagu je 2010, nakon zahteva Srbije, ocenio da proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. nije prekršeno međunarodno pravo.



Šef socijalista je juče podsetio i da se Tadić nakon toga s tadašnjom visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku Ketrin Ešton dogovorio da dijalog Beograda i Prištine pređe na nivo Unije.

- A sada Vuk Jeremić kaže da ga treba vratiti na nivo UN. Pa, treba, ali ga nije trebalo ni prebacivati sa UN. Tu je velika odgovornost - zaključio je Dačić, dok Tadić juče nije odgovarao na sve ove prozivke.

Pogrešne odluke



Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da ga nimalo ne iznenađuje nova prepirka između Dačića i Tadića. On smatra da Tadić snosi veoma veliku odgovornost za sudbinu Kosova, ali nije zanemarljiva ni Dačićeva uloga.

- Boris Tadić, kao čovek koji je bio na vrhu piramide vlasti u vreme kada su donete odluke da se Euleks dovede i da na neki način marginalizuje Unmik, i kada je doneta odluka da se obrati Međunarodnom sudu pravde, svakako je najodgovorniji. Ali, s druge strane, teško može da se kaže da i svi oni koji su tada bili deo vlasti, na značajnim funkcijama, takođe ne nose deo odgovornosti - smatra Anđelković.



Od ljubavi do mržnje



Tadić juče nije bio raspoložen za komentar, ali je ranije Dačića itekako čašćavao epitetima. Njih dvojica su na političkoj sceni prešli put od ljubavi do mržnje. Često su se vređali, pa je tako prošle godine Tadić za Dačić kazao da je lažovčina, dok mu je ovaj odgovorio da je „politički pokojnik“ i „filmska priča s tužnim krajem“.



Sanja Đurić

Potkačio i bivšeg šefa diplomatije KAD BISMO VOJNO BRANILI KOSOVO, JEREMIĆ I EKIPA BI PRVI POBEGLI

Dačić je juče kritikovao i bivšeg ministra inostranih poslova Vuka Jeremića: - Nema mnogo rešenja za KiM, prvo je da uđemo u rat i da vojno vratimo Kosovo, ali kada bi se to desilo, Vuk Jeremić i njegova ekipa bi prvi pobegli. Oni su živeli u inostranstvu i rušili su Miloševića odande. Baš bih voleo da vidim kako bi se ponašali ljudi da su bili tada na vlasti. Ovi što danas kritikuju bili bi gori od Miloševića.

Interesi svetskih sila BRITANCI TRAŽILI DA PROTERAMO RUSA

Velika Britanija je, u vreme prošlonedeljnih događaja na KiM, tražila od Srbije da se odredi prema Rusiji i da protera ruskog diplomatu, što pokazuje da su sve interesi, otkrio je Dačić: - Njih je samo to zanimalo, druge stvari ih ne zanimaju. Isto tako, mi treba da vodimo računa o svojim interesima, da dobro izmerimo i izvagamo i sigurno je da Srbija neće proterivati ruske diplomate.

Ana Brnabić PODRŠKA SRBIMA ZA ZSO

Do varničenja je došlo i između Dačića i premijerke Ane Brnabić. Ona je, naime, u Skupštini rekla da „u ovoj vladi ministar spoljnih poslova neće govoriti o KiM, ima drugih ministara koji se bave KiM“. Inače, Brnabićeva je rekla i da će dati podršku Srbima na KiM da tokom aprila formiraju Zajednicu srpskih opština ukoliko Priština ne želi da napravi ZSO: - Ako Priština ne želi sama da poštuje svoje obaveze, naravno - daću punu podršku Srbima na KiM da osnuju ZSO, a to će biti tokom aprila.

