BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a nakon razgovora iza zatvorenih vrata, dvojica šefova država obratili su se javnosti.

Kurir TV prenosila je uživo konferenciju na Andrićevom vencu

14.07 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na kraju obraćanja je istakao da ljudi u Srbiji "vrlo dobro znaju kakva je situacija na KiM, koliko ima Srba, koliko Albanaca, kao i šta se dešavalo 1999, 2008. ili 2010. godine" i da zato nema potrebe da komentariše izjave i poruke "licemernih političara iz opozicije".

"Oni bi da sve uradim ja, a ne oni, da sve padne na moja leđa. Saša Janković svakog dana ističe da je za nezavisno Kosovo, Vuk Jeremić navodno nije, ali ne želi da Srbija da bilo šta, a to je suštinski isto kao da priznate nezavisnost. Svi su svesni da tako ne može, da je neophodan kompomis. Da ne podsećam da neki Jankovićevi koalicioni partneri na predsedničkim izborima podržavaju "republiku Vojvodinu", naveo je Vučić.

On se osvrnuo i na pitanje niškog aerodroma "Konstantin Veliki" koje je podiglo buru u javnosti, objasnivši da je reč o "prelasku jednog državnog vlasništva u drugo državno vlasništvo".

"Nema tu nikakve privatizacije. Čujem da Zoran Živković sada priča o aerodromu, a pitam ga u čijem je vlasništvu bio za vreme njegove vlasti? 2010. godine je aerodrom prebačen na Grad Niš, kao i njegova ogromna zaduženja i dugovi. Vole da izmišljaju i žive od obmana. Kada se promenila vlast u Nišu, mi smo počeli da pomažemo grad i njegove građane, toliko o tome ko je zadužen za napredak, a ko nije. Sve što imamo i što smo mogli smo dali u Niš. Podigli smo aerodrom, a sada kažu: "Dajte ga Nišu". Nema problema, hoćete aerodrom - izvolite aerodrom, upravljajte, samo nemojte onda posle mesec dana da kažete da ste se šalili i da tražite pare, jer mi od vas ne tražimo ni prihode ni profit. Evo, ne tražimo vam čak ni ono što su vam obaveze do danas, evo vam otpust od svega, vodite aerodrom, samo ne tražite posle pomoć države Srbije. Ne znate ni sami što protestujete, što ste digli dreku. A ja sam uvek išao u Niš, ići ću za koji dan opet, samo to mora neko i građanima Niša da objasni. Pa šta je problem, ljudi? To neće uzeti kraljevina Butan, nego Srbija. Pa čija je država Srbija? Evo, ja prepuštam odluku Ani Brnabić", zaključio je Vučić.

14.05 - Predsednik RS Dodik dodao je na kraju da je Srpska protiv NATO vežbe na Manjači i da se ona neće održati.

"Kako da im verujemo da neće koristiti osiromašeni uranijum tokom vežbe, kad su nas bombardovali", upitao je javno Dodik.

13.51 - Odgovarajući na pitanja prisutnih novinara, predsednik Vučić je podsetio da je Srbija uvek prisutna u Srpskoj, što će dokazati već u ponedeljak posetom uglednih srpskih privrednika Mostaru.

"Svi treba da idu i u Prištinu, to sam im i rekao. To je veliko tržište i ogroman potencijal za trgovinsku razmenu. Uvereni smo da možemo da ga podignemo na milijardu, iako znam da će sad mnogi, koji Kosovo ni na mapi ne mogu da nađu, da mi sole pamet", naveo je Vučić.

U nastavku je objasnio da Srbija nije u lakoj situaciji kada je reč o kosovskom pitanju, ali ne "krivicom Vlade Ane Brnabić ili bilo koga drugog u Srbiji".

"Neki od najvažnijih razgovora za nas biće vođeni tamo negde od 10, 12. do 20. aprila, iako ne očekujem preterano dobre vesti za nas. Trudili smo se svom snagom da ono što je bilo gotovo još 2008. godine i što smo 2010. de fakto priznali, pomerimo s neke tačke i da se u toj mreži koprcamo. Naravno, interesi zapadnih sila su drugačiji, na albanskoj strani nema kompromisa. Evo i danas kažu: "Mi radimo na ZSO, ali..." Šta znači to "ali"? Šta ste to uradili na stvaranju ZSO? Kopali krompir? Recite mi samo jedan potez koji ste uradili. Nijedan! Nigde nijedan! Pa dokle da se pravimo glupi i naivni? Još pre 7 dana sam vam rekao da to njima ne pada na pamet i vidite da sam bio u pravu. Sad će oni da se tuku oko gulenista, kopaju oči jedni drugima, dodvoravaju se jednima, drugima, a posle da skoče na Srbiju. Zato neću davati herojske ni junačke izjave, ali ću uvek štititi Srbiju i njene vitalne interese", poručio je predsednik Srbije.

13.39 - Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je, na početku obraćanja, da je RS zahvalna na pomoći u rešavanju komunalnih, obrazovnih i drugih problema sa kojima se pojedine opštine u Srpskoj suočavaju.

"Ranije smo imali pomoć na načelnom političkom nivou, a sada je to konkretno. Ovde nije selektivno birano, već sa stanovišta potreba opština, bez obzira na opštinsku vlast. Krećemo konačno sa rešavanjem problema. Upoznao sam predsednika Vučića sa situacijom u Srpskoj koja se ogleda u činjenici da ekonomija raste, a institucije nesmetano funkcionišu. Očekujem da uskoro krenemo i u rebalans budžeta u skladu sa potrebama građana", podvukao je Dodik.

On se osvrnuo i na pitanje Kosova i Metohije, istakavši da "niko neće Srpsku ućutkati, već će ona uvek braniti stav Srbije". Dodao je i da se njen stav neće povinovati zahtevima međunarodne zajednice koja, istakao je, "ima dvostruke aršine".

"Ovo pitanje angažmana Vučića i Vlade Srbije ponovo je vraćeno na početak, ali bez stava Srbije ono ne može ni biti rešeno i to je veoma važno. U BiH, s druge strane, gotovo da je raspadnuta institucionalna aktivnost, institucije su paralizovane. A odnosi su do te mere složeni, da ne funkcionišu ni Parlament ni Vlada. Jedino nesmetano funkcioniše Republika Srpska i nema ni vidljivih naznaka da može doći do ugrožavanja toga", naveo je Dodik.

Predsednik RS dodao je da Srpska želi da razgovara i sarađuje sa svim zemljama sveta, ali da "nisu spremni da se povinuju njihovim zahtevima".

"Pratimo politiku Srbije i nećemo dati saglasnost da BiH prihvati nezavisnost Kosova, to se neće desiti. Isključivo ćemo pratiti politiku Beograda i Srbije i taj stav nećemo promeniti", izričit je bio Dodik.

13.33 - Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je tokom sastanka bilo reči o daljim načinima podrške koju Srbija i Spska mogu ubuduće pružiti jedna drugoj, kao i da je postignuta saglasnost da se određenim opštinama u RS pomogne sa 5 miliona evra.

"Ovim smo još jednom pokazali iskrenu želju da, u uslovima kada obezbeđujemo suficit u budžetu i punu uređenost javnih finansija, pomognemo narodu u Srpskoj koji se, kao i u Srbiji, iseljava sa svojih ognjišta", objasnio je Vučić i zahvalio se Dodiku na podršci koju pruža Srbiji u očuvanju teritorijalnog integriteta.

Vučić je dodao da će se dvojica državnika ponovo videti već početkom sledeće nedelje u Mostaru, odakle će se uputiti i u Trebinje u posetu vrtiću koji gradi Republika Srbija.

