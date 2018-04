VUČIĆ PESIMISTA PRED SAMIT U SOFIJI: Ne očekujem preterano dobre vesti za Srbiju

Radujem se svakom susretu na Samitu Zapadni Balkan EU u Sofiji, ali ne očekujem preterano dobre vesti za našu zemlju, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Mi smo u velikom problemu. Mnogo smo grešaka napravili, mnoge okolnosti nam ne idu na ruku, ali nam ostaje da štitimo, volimo, čuvamo svoju zemlju i to i radimo. Radujem se svakom susretu, svakom razgovoru", rekao je Vučić na pres konferenciji nakon razgovora s predsednik RS Miloradom Dodikom.

Odgovarajući na pitanje o učešću Srbije na tom samitu, s obzirom na to da su tri države, članice EU, svoje učešće dovele u pitanje zbog planiranog prisustva Kosova, Vučić je primetio i da je to tek 17. maja, a da do tada ima prečih sastanaka.

Kako je naveo, neke veoma značajne razgovore imaće između 10, 11. i 12. aprila, i razgovaraće se i o KiM, i on se raduje svakom razgovoru i na Samitu u Sofiji...

"Ali, ne očekujem preterano dobre vesti za našu zemlju. Borićemo se svom snagom i svim srcem i energijom da to što je bilo gotovo 2008., jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosov, što smo im direktno priznali 2010. i 2011. preko presude MSP malo pomerimo. I uspeli smo nešto, da zakoračimo i borimo se za KIM, ali interesi zapadnih sila su drugačiji", primetio je Vučić.

Ono, međutim, što je, kaže, za nas posebno teško, je što albanska strana nema uopšte želju za kompromisom.

"I danas kažu... mi radimo na ZSO, ali šta rade... šta radite, sejete krompir, kopate kanale... sta tačno radite, molim vas, da mi kažete. I te trikove prodajete pet godina. A šta radite, jedan potez mi kažite šta ste uradili", upitao je.

Kako je naveo, nijedan potez nigde ne govori u prilog toma da se na ZSO radi i onda se postavlja pitanje dokle da trpite prevare i trikove.

"Mi nismo baš toliko glupi i naivni. I kao sto sam rekao pre sedam dana da neće opzbiljno da rade ništa, evo vidi se da sam u pravu. Sada se tuku oko "gulenista", jedni su bliži Turcima, drugi Amerikancima do sekunde dok im Srbi ne budu preko puta za stolom i odmah će da se ujedinei imaće podršku i jednih i drugih i trećih, ami da gledamo samo da nše državne interese sačuvamo", poručio je on.

