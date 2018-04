SAD MOŽE I JARCA DA SMAŽE! IVICA DAČIĆ ZA KURIR: Majka mi je smućkala melem! Mogu da jedem koze po Africi!

Pošto mu je nedavno preseo kozji gulaš u dalekoj Africi, šef srpske diplomatije Ivica Dačić odlučio je da posluša svoju mamu i na put više ne ide bez njenog specijalnog melema, otkriva Kurir.



Drama u kojoj je Dačiću tokom afričke turneje pozlilo, najverovatnije zbog gustiranja lokalnog specijaliteta, najviše je zabrinula njegovu majku Jelisavetu. Dačić nam je ispričao da ga je mama Jela, kako je zovu u familiji, pozvala telefonom čim je saznala za peh svog sina.

- Odmah me je nazvala da pita kako sam. Mnogo se nasekirala i zabrinula. Takva je moja majka, uvek brižna. Napravila mi je i neki narodni lek, i to me je sačekalo kad sam se vratio u Srbiju. Nije se smirila dok joj nisam obećao da ću da ga nosim svuda sa sobom. I, evo, sad ga nosim gde god da otputujem - kaže Dačić.



Recept



On za naš list otkriva samo deo recepta koji je majka Jelisaveta primenila u spravljanju ovog melema.

- Nisam ni sam siguran šta je stavila. Znam da je na bazi kumisa, koji je dobar za želudac. Ima i meda, sve su prirodni sastojci. Nije ni važno, nije lošeg ukusa, pa ću ga koristiti, kao što sam mojoj Jeli obećao. Sad mogu da jedem i kozji gulaš po Africi - ispričao nam je Dačić.



Kao što je Kurir pisao, šef srpske diplomatije doživeo je neprijatnost krajem meseca, kada je bio na službenom putovanju u Africi. Njemu je iznenada pozlilo i morao je da zatraži lekarsku pomoć. Završio je na infuziji i brzo se oporavio, a uzrok ovog kolapsa organizma, kako pretpostavljaju lekari, najverovatnije je bila hrana koju je konzumirao tokom posete Burkini Faso. Ispostavilo se da je, prema saznanjima Kurira, Dačiću teško pao kozji gulaš, kojim su domaćini hteli da ga impresioniraju.

Loš imunitet



- Svakako mu nije prvi put da obilazi afričke zemlje, posebno zbog toga što je deo strategije u diplomatiji da smanjimo broj zemalja koje su priznale Kosovo. Međutim, ovoga puta mu je bio slab imunitet, jer je pre toga imao jak virus i čak dva dana proveo kod kuće u krevetu. Na ovakvim putovanjima se i te kako vodi računa i šta se jede i šta se pije, ali promena klime, vremenska razlika i opšte stanje organizma mogu da izazovu povraćanje i dijareju. Ipak, sve se dobro i brzo završilo - kaže izvor našeg lista iz MSP.



Gurman VOLI SVAŠTA DA PROBA Ivica Dačić važi za velikog gurmana, ali i nekoga ko zbog dijabetesa mora ipak da povede računa kada i šta jede. Oni koji ga znaju kažu da se toga i pridržava, ali da je od onih koji vole da probaju nove stvari. Možda je upravo ova Dačićeva crta presudila da omane u Burkini Faso. Naime, u ovoj afričkoj državi lokalni specijalitet je kozji gulaš, koji se pravi od lokalnog kukuruza, povrća i specifičnih začina karakterističnih za ovo podneblje. Verovatno preagresivno za prosečnog Evropljanina.

